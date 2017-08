Internetseiten auf Basis von PHP, Joomla und Wordpress

Frankfurt/Karlsruhe, 23. August 2017 – Die Internetagentur formativ.net ist spezialisiert auf die Umsetzung von anspruchsvollen Internetauftritten und Online-Portalen. Insbesondere beschäftigen sich die Webdesigner und Programmierer von formativ.net mit der Erweiterung der Content Management Systeme (CMS) Joomla und WordPress um individuelle Applikationen und Datenbankanwendungen. So kann Sie auch ganz spezielle Kundenanforderungen abdecken. formativ.net blickt inzwischen auf über 17 Jahre Agenturgeschichte zurück und sucht aktuell weitere Unterstützung im Bereich PHP-Entwicklung und Datenbankprogrammierung für den Standort Karlsruhe.

“Unseren neuen Kollegen erwarten spannende Projekte im Bereich Webentwicklung, ein tolles Team und eine angenehme Arbeitsatmosphäre in unseren Agenturräumen im Herzen von Karlsruhe”, betont Sebastian Mohila, selbst PHP-Entwickler und Mitinhaber der Agentur, die Vorzüge der Arbeit bei formativ.net. Detaillierte Infos zur Stellenausschreibung finden Interessierte auf der Agentur-Homepage:

https://www.formativ.net/ueber-uns/stellenangebote.html

formativ.net ist eine Full-Service Agentur für Webdesign, Webentwicklung und Online-Marketing, SEO. Die Internetagentur hat Büros in Frankfurt am Main und Karlsruhe. Ein Schwerpunkt der Agentur liegt in der Erstellung von mittleren und größeren Internetauftritten mit den CMS Joomla und WordPress sowie die Programmierung und Erweiterung von Internetseiten um individuelle Datenbank- und Webapplikationen mittels PHP und MySQL. Zu den Kunden von formativ.net zählen zahlreiche Unternehmen, Verbände und öffentliche Institutionen.

“Mit modernen Content Management Systemen wie Joomla und WordPress lassen sich komfortabel professionelle Internetauftritte erstellen”, erklärt Sebastian Mohila. “Das Internet dient heutzutage jedoch nicht mehr nur als Präsentationsmedium, über das Unternehmen ihre Angebote auf einer mehr oder weniger statischen Homepage präsentieren. Immer mehr werden komplette Geschäftsprozesse digital über die Infrastruktur des Internet abgebildet: Sei es öffentlich, wie beispielsweise im Fall von Onlineshops, Buchungsplattformen etc. oder auch in geschlossenen Strukturen. So entwickeln wir für unsere Kunden beispielsweise individuelle, internetbasierende Software-Lösungen für die Auftrags- oder Personalverwaltung, das Projektmanagement, für den Bereich Logistik und Wertstoffentsorgung, die Datenanalyse oder das Immobilienmanagement. Hier stoßen die Standardfunktionen der CMS schnell an Grenzen, die wir durch eine individuelle PHP-Programmierung und Webentwicklung überwinden.”

Die tiefgreifende Spezialisierung auf Joomla und WordPress mit ihrer flexiblen quelloffenen Systemarchitektur ermöglicht es dem Team von formativ.net, die Vorteile der CMS-Tools mit eigener Entwicklung geschickt zu kombinieren. Auch komplexe Projektanforderungen lassen sich so erfolgreich mit verhältnismäßig geringem Aufwand realisieren. Die langjährige Erfahrung der Agentur unterstreicht nicht zuletzt ein Blick in die Kundenliste von formativ.net, in der sich neben kleinen und mittelständischen Unternehmen auch zahlreiche bekannte Namen und Marken, öffentliche Institutionen und Kommunen finden.

https://www.formativ.net/

