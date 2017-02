Musikalienhandel.de nutzt Whatsapp für die Kundenkommunikation

Detmold: “Gibt es eine Geigeneinzelstimme für diese Notenausgabe?”, “Haben Sie eventuell ein Bild von der Holzmaserung der Konzertgitarre?” – Diese und andere Fragen, die Musiker beim Onlineeinkauf beschäftigen, können ab sofort in einer persönlichen Kundenbetreuung via Whatsapp geklärt werden. Dank der Bild- und Audiofunktion können die Musikalienhändler umfangreich beraten und der Onlineeinkauf wird so immer multimedialer. Diese neue Serviceleistung ist im Bereich Musikalienhandel einmalig in Deutschland und macht das Einkaufen im Internet zu einem perfekten Erlebnis, da auf die Wünsche, Sorgen und Bedürfnisse des Kunden individuell eingegangen werden kann. Bisher war es den Kunden möglich über E-Mail im Webshop www.musikalienhandel.de, oder telefonisch 24 Stunden rund um die Uhr per freecall 0800-00-68745 mit den Spezialisten aus den Fachabteilungen in Kontakt zu treten. Nun gibt es noch zusätzlich den Weg über die Whatsapp Hotline +49 (0)176 30182809, unter der auch rund um die Uhr Fragen zu Bestellungen und Produkten geklärt werden können.

Kundenservice vom Feinsten. Das Haus der Musik, Musikalienhandel.de aus Detmold setzt auf neueste Kommunikationstechniken. “Dank dieser Art von Kommunikation, treten wir in den direkten Dialog mit unserem Kunden und können zum Beispiel durch die Bildfunktion, über die Notenbilder alter Ausgaben gesendet werden, sofort mit Recherchen beginnen, Fehleranalysen an Instrumenten vereinfachen und aus unserem umfangreichen Sortiment Zubehörprodukte empfehlen” – so Wolfgang Meyer, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von musikalienhandel.de. “Es ist unser wichtigstes Anliegen, dass unsere Kunden ein tolles Einkaufserlebnis haben und dies so reibungslos wie möglich von statten geht. Über Whatsapp ist es nun auch möglich den Musikern Videolinks zu schicken, falls sie zum Beispiel Hilfe brauchen eine neue Saite auf die Gitarre aufzuziehen.”

Über musikalienhandel.de – wir lieben musik.

Das Haus der Musik, www.musikalienhandel.de ist ein junges und innovatives Musikfachgeschäft in der Innenstadt von Detmold, das sich auf YAMAHA Instrumente, Noten, Zubehör und Reparaturen von Instrumenten spezialisiert hat. Die 10 festen und 3 freien Mitarbeiter beherrschen das Musikbusiness und haben Ihr Hobby zum Beruf gemacht. Detmold ist die Musik- und Kulturstadt im Teutoburger Wald. Keine andere Stadt weit und breit bietet ein so vielschichtiges kulturelles Angebot in einer der schönsten Lagen Deutschlands.

