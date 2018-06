Die Funktionsweise von Gestaltungsrastern

Das Userinterface eines Onlineshops besteht aus unzähligen visuellen Bausteinen. Elemente wie Bilder, Überschriften, Fließtexte, Buttons und Formularfelder zu ordnen und sinnvoll zu strukturieren ist eine der Hauptaufgaben im Visual Design. Webdesigner setzen dafür Gestaltungsraster als Hilfestellung ein. Das Raster besteht aus optischen vertikalen Hilfslinien, an denen die Einzelelemente ausgerichtet werden. So muß der Webdesigner die Elemente nicht frei auf der Fläche positionieren und kann so leichter eine ordnende und übersichtliche Struktur schaffen. Besonders beliebt sind 12-spaltige Raster (so wie das inzwischen in die Jahre gekommene 960 Grid System), da diese besonders flexibel einsetzbar sind. Aber auch 3-, 4- oder 8-spaltige Raster werden häufig eingesetzt.