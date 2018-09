Die Bedeutung von Übersetzungen im E-Commerce nimmt kontinuierlich zu. Immer mehr Unternehmen sehen sich einem großen Konkurrenzdruck ausgesetzt. Deswegen ist es nicht nur für international tätige Unternehmen sinnvoll, ihre Inhalte in mehreren Sprachen anzubieten. Meist fehlen aber die Ressourcen, um solche Übersetzungen selbst zu erstellen. Hier kommen Übersetzungsservices aus dem Internet ins Spiel. Wir haben eine Beispielübersetzung anfertigen lassen, um zu sehen, was mit einer solchen Übersetzung anzufangen ist.

Konkurrenzdruck verlangt internationales Auftreten

Der Onlinehandel ist ein riesiger Markt. Trotzdem oder gerade deswegen müssen Unternehmen kämpfen, um angesichts der großen Konkurrenz ihre Marktstellung zu behalten. Dies gelingt am besten durch die Erschließung neuer Kundenschichten. Hierbei sind multilinguale Texte eine große Hilfe. Diese sorgen dafür, dass auch fremdsprachige Besucher etwas mit den Inhalten einer Website anfangen können. Im Idealfall verwandeln sie sich hierdurch in Kunden.

Diese Strategie ist nicht nur für internationale Unternehmen und Global Player interessant. Auch national agierende Unternehmen profitieren von einem vielsprachigen Webauftritt. Denn auch in Deutschland leben Menschen, die sich beim Shoppen mit englischen, polnischen oder spanischen Produktbeschreibung wohler fühlen. Nicht zuletzt beeinflussen internationale Texte das Ranking bei den Suchmaschinen. Wenn die fremdsprachigen Inhalte keywordoptimiert sind, kann das zu deutlich mehr Traffic führen.

Übersetzungen selbst anfertigen oder auslagern?

Übersetzungen von Texten sollten im Bestfall von Muttersprachlern und professionellen Übersetzern erstellt werden. Nur wenn die Texte fehlerfrei und ungekünstelt sind, erzeugen sie eine positive Wirkung. Wenn ein Unternehmen über Muttersprachler und Übersetzer in den eigenen Reihen verfügt, können die Übersetzungen in Eigenregie erstellt werden. Hierbei ist zu bedenken, dass die jeweiligen Mitarbeiter dann aber für keine anderen Arbeiten zur Verfügung stehen. Denn im Namen der Qualität sollte die volle Konzentration auf die Übersetzung gerichtet werden.

Wenn hierfür die Zeit und die Mitarbeiter fehlen, kann die Übersetzung ausgelagert werden. Es gibt verschiedene Übersetzungsanbieter, die innerhalb eines Tages eine hochwertige Übersetzung eines Textes erstellen. Wichtig ist, dass diese Dienstleister die gewünschte Zielsprache anbieten. Bei gängigen Sprachen wie Englisch, Französisch oder Spanisch ist das kein Problem. Wenn hingegen exotischere Sprachen wie Koreanisch oder Rumänisch gebraucht werden, fallen einige Anbieter weg. Unternehmen müssen sich daher genau überlegen, welcher Weg und welcher Anbieter für sie am besten geeignet ist.

Unser Test: eine Übersetzung bei lengoo

Wir haben den Übersetzungsdienst lengoo getestet und unseren Artikel „Künstliche Intelligenz in der Mode – aktuelle Trends der Fashion Week“ übersetzen lassen. Die Übersetzung in englischer Sprache wurde auf dem Blog der Paris Retail Week veröffentlicht. Sehr angenehm war, dass der Bestellprozess sehr einfach verlief. Es genügte, den zu übersetzenden Text auf eine Schaltfläche zu ziehen. Dann wurde uns direkt angezeigt, wie lang der Text ist. Falls kein fertiges Dokument vorhanden gewesen wäre, hätte sogar ein Freitext eingegeben werden können. Die Ausgangssprache des Textes wurde automatisch angezeigt. Wir mussten uns nur noch entscheiden, in welche Zielsprache(n) der Text übersetzt werden sollte und welchem Fachbereich er zugeordnet werden kann.

In einem weiteren Schritt wurde dann abgefragt, ob wir das Business- oder Premium-Angebot buchen wollten. Während das Business-Modell eine Fachübersetzung mit sprachlicher Korrektur umfasst, setzt sich das Premium-Angebot aus Fachübersetzung, Fachkorrektur und Qualitätskontrolle zusammen. Die Standard-Lieferung von Übersetzungen erfolgt innerhalb eines Werktags, für besonders dringende Texte steht aber auch eine Expresslieferung zur Wahl. Anschließend wurde der Preis der Bestellung angezeigt, der von den gewählten Kriterien abhängt und gegebenenfalls durch einen Rabattcode reduziert werden kann. Nun mussten wir nur noch die Kontaktdaten eingegeben und schon ging die Übersetzung in Auftrag. Wir haben für unseren Auftrag 0,11 € pro Wort gezahlt. Dieser Preis variiert jedoch abhängig von der gewählten Zielsprache.

Das Ergebnis der Übersetzung ist sehr gelungen, wie ich finde. Aussage und Aufbau des Textes bleiben erhalten und es wird ein guter Lesefluss erreicht. Für Unternehmen, die ihren Content übersetzen lassen wollen, sind Übersetzungsdienste im Allgemeinen und der lengoo Service im Besonderen also durchaus zu empfehlen.