SpyHunter Anti-Malware-Tool: PC Magazin und PCgo Test Gut

Fachzeitschriften-Test Anti-Malware Programm

Enigma Software SpyHunter 4 ist ein leistungsfähiges Anti-Malware Programm. Es erkennt und beseitigt die meiste Malware, Spyware, Adware, Viren, Trojaner und andere schädliche Dateien. SpyHunter findet Malware und entfernt den Virus oder Trojaner. Der SpyHunter Malware-Scanner und die Reparaturfunktion wurden positiv bewertet von AV-Test, dem weltweit anerkannten IT-Sicherheits-Labor in Magdeburg.

Jetzt wurde die Spyhunter Anti-Malware Software von den deutschen Fachmagazinen PC Magazin und PCgo getestet. In beiden Tests erreichte SpyHunter 4 die Testnote “Gut”, das Anti-Malware-Programm findet und beseitigt Schadsoftwareprogramme, die von Antivirensoftware nicht entdeckt werden. Zitat der Redaktion von PC Magazin: “SpyHunter hält verlässlich Ausschau nach Malware, Adware sowie Rootkits und entfernt diese wirksam.” Und die Redaktion von PCgo schreibt in ihrem Testbericht: “Praktisch am SpyHunter ist die Bedienung”, und: “Ein Systemschutz wacht darüber, dass sich erst gar keine Schädlinge einnisten.” Das Programm, das Malware komplett entfernt, ist auf der Website von PC Magazin beschrieben und wird dort als Anti-Malware-Download angeboten.

Im Gegensatz zu klassischer Antivirus-Software ist dieses Anti-Malware-Programm darauf spezialisiert, das Windows-System von schwer zu entfernender Malware und Trojanern zu reinigen. Der Malware-Scanner entfernt Malware, Spyware, Ransomware, Adware, Browser-Hijackern und ähnlichen unerwünschten Programme.

Anti-Malware-Download plus individueller Support für 41,64 Euro

Mit der Testversion des SpyHunter Anti-Malware-Tools scannen Nutzer ihren Computer und prüfen, ob dieser infiziert ist. Um Adware und Malware endgültig vom PC zu entfernen, aktivieren sie SpyHunter, indem sie eine Lizenz erwerben (empfohlener Preis für Endverbraucher: 41,64 Euro für 6 Monate). Der Kauf von Enigma Software SpyHunter 4 ist online möglich auf der Website von Enigma Software Group und wird weltweit über die Lösung Esellerate von Digital River sicher abgewickelt. Die lizenzierte Version bietet Zugang zu täglichen Viren-Definitions-Updates und zu einem außergewöhnlichen individuellen Service. Sie umfasst einen kostenlosen persönlichen Tech-Support namens SpyHunter HelpDesk mit individuellem Kundendienst zum Beseitigen von Viren auf dem PC des Kunden. Sollte eine Bedrohung sich nicht vom Computer löschen lassen, lassen Käufer der lizensierten Version ohne Mehrkosten per Fernwartung von einem Support-Mitarbeiter der Enigma Software Group Malware und Trojaner entfernen. Ein Video erklärt, wie Enigma Software SpyHunter HelpDesk hartnäckige Malware, Trojaner und Spyware entfernt.

Enigma Software Group investiert laufend in Malware Research und Malware Analysen, hochqualifizierten Anti-Malware-Support sowie die Verbesserung der Reparatur- und Systemschutz-Funktionen durch das Anti-Malware-Programm. Zu diesen Zwecken unterhält Enigma Software Group Niederlassungen in den USA sowie in mehreren Ländern der Europäischen Union. Über die Forschungs- und Analysearbeit von Enigma Software Group wurde bereits in renommierten Medien wie The Guardian, PC World und Forbes berichtet.

Firmenkontakt

Enigma Software Group USA, LLC

Ryan Gerding

Gulf to Bay Blvd., Suite 1560 #446 2643

FL 33759 Clearwater

+1 (888) 360 06 46

webmaster@enigmasoftwaregroup.com

http://www.enigmasoftware.de/products/spyhunter-np/

Pressekontakt

Xpand21 Marketing

Konstantin Breyer

Klingenbergstr. 2

16761 Hennigsdorf b. Berlin

+49151 61 43 29 40

spyhunter@xpand21.com

http://www.xpand21.com