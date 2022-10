Shoppable Content: Leitfaden für Online-Unternehmer

Shoppable Content ist der neueste Trend im Marketing. Er verbindet die Kunst des Geschichtenerzählens mit der Kraft der Conversion. Das Beste daran ist, dass es auf jedes Produkt oder jede Marke angewendet werden kann und sowohl für B2B- als auch für B2C-Unternehmen funktioniert. In diesem Artikel erfahren Interessenten, wie Shoppable Content funktioniert, warum sich jedes Unternehmen um diese Art von Marketing kümmern sollte und welche Inhalte nötig sind, um eine Shoppable Content Kampagne erfolgreich zu machen.

Aber was ist jetzt eigentlich dieser Shoppable Content?

Shoppable Content ist eine Content-Marketing-Strategie, die Unternehmen dabei hilft, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und mehr Conversions zu erzielen. Bei dieser Art von Inhalten geht es nicht nur darum, Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Es geht darum, ein Erlebnis zu schaffen, das der Kunde erkunden, interagieren, einkaufen, kaufen und teilen kann. Es ist erwiesen, dass Shoppable Content die Conversionsraten um bis zu 30 % steigern kann. Mit dem Aufkommen des E-Commerce hat diese Art des Marketings noch mehr an Bedeutung gewonnen.

Warum sollten Unternehmen diese Strategie verwenden?

Es gibt mehrere Gründe, warum Firmen damit beginnen sollten, Shoppable Content in Ihren Marketingbemühungen zu verwenden. Erstens kann es dazu beitragen, die Conversionsraten zu erhöhen, indem es Kunden den Kauf Ihrer Produkte erleichtert. Zweitens kann es ein naht loseres Kundenerlebnis schaffen, da der Kunde die Website oder den Post nicht verlassen muss, um das Produkt zu finden und es schlussendlich zu kaufen. Außerdem können diese Inhalte dabei helfen, die Marketingleistung besser zu verfolgen, da Unternehmen direkt anhand der Inhalte sehen können, welche Produkte gekauft werden und welche eben nicht.

Wie funktionieren Shoppable Content und für welche Arten von Marketingkampagnen können das System verwendet werden?

Shoppable Content ist ein System, mit dem Firmen interaktive Inhalte für ihren E-Commerce-Shop erstellen können. Dabei ermöglicht es der Shoppable Content den Lesern, Produkte direkt auf der angezeigten Seite zu kaufen. Dies kann in Form von Produktlinks, Bildern oder sogar Videos erfolgen. Bei richtiger Verwendung können Shoppable Content ein leistungsstarkes Tool für Marketingkampagnen und zur Umsatzsteigerung sein.

Shoppable Content besteht in der Regel aus zwei Teilen: dem eigentlichen Produkt und dem Link zum Kauf. Das Produkt kann als Bild, Video oder Textlink angezeigt werden. Wenn ein Leser auf das Produkt klickt, wird er zu einer Seite weitergeleitet, auf der er den Kauf abschließen kann. Welche Vorteile bietet die Verwendung dieses Systems? Shoppable Content ist eine großartige Möglichkeit, um die Conversionsraten zu erhöhen und somit den Umsatz zu steigern. Es ist auch eine effektive Möglichkeit, bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben und die Markenbekanntheit und Sichtbarkeit zu erhöhen.

Warum sich jedes Unternehmen um die Erstellung von Shoppable Content kümmern sollte

Geschäftsinhaber eine Firma suchen immer nach Möglichkeiten, um den Umsatz zu steigern und das Unternehmen auszubauen. Vermutlich wurden schon In-Store-Promotions oder die Durchführung einer Marketingkampagne umgesetzt, aber was ist mit Shoppable Content? Shoppable Content ist die perfekte Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen online zu vermarkten. Es ermöglicht Kunden, Artikel direkt von der Website oder der Social-Media-Plattformen zu kaufen, ohne die Seite verlassen zu müssen, auf der sie sich befinden. Außerdem wird dadurch eine positive Kundenerfahrung erzeugt.

Hier sind die wichtigsten Gründe für die Nutzung von Shoppable Content:

Mehr Umsatz: Shoppable Content steigert nachweislich den Umsatz um bis zu 30 %. Denn Kunden können Artikel schnell und einfach kaufen, ohne sie auf einer anderen Website suchen zu müssen. Verbessertes Kundenerlebnis: Einkaufbare Inhalte bieten ein besseres Kundenerlebnis, da die Suche nach Produkten auf mehreren Websites entfällt. Schöneres Design in Textform: Die Menschen verbringen zunehmend mehr Zeit mit mobilen Geräten und surfen jetzt mit ihren Smartphones im Internet. Was bedeutet das für die Art und Weise, wie Marken ihre Produktseiten gestalten sollten? Das bedeutet, dass sie in Textform „einkaufbar“ sein müssen. Shoppable Content ist optisch ansprechender und spannender als traditionelle Produktseiten.

So erstellen Firmen erfolgreiche Inhalte für Ihre Marke auf Instagram und Facebook

Unternehmen nutzen Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook, um Inhalte zu erstellen, die für ihre Zielgruppe relevant sind. Aber was viele Firmen vielleicht nicht wissen, ist, dass Shoppable Content der Schlüssel zum Erfolg in den sozialen Medien ist. Diese Art von Content sind einfach Inhalte, die Produktlinks oder „Jetzt kaufen“-Schaltflächen enthalten. Auf diese Weise können die Kunden Produkte direkt über die Social-Media-Beiträge kaufen.

Hier sind einige Tipps zum Erstellen erfolgreicher Einkaufsinhalte für eine Marke auf Instagram und Facebook:

Unbedingt schöne Fotos und Videos nutzen: Ein Bild sagt mehr als tausend Sätze. Leute sagen das oft, wenn sie ausdrücken möchten, dass ein bestimmtes Bild ausdrucksstärker ist als Worte es können. Bei so vielen Informationen im Internet ist es heutzutage wichtig, jede Gelegenheit zu nutzen, um die Aufmerksamkeit eines Benutzers zu erregen und ihn dazu zu bringen, auf der Website zu bleiben. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Verwendung von hochwertigen Fotos und Videos in der Online-Marketingstrategie. Starke Handlungsaufforderungen nutzen: Die Handlungsaufforderungen sollten für den Kunden klar und direkt sein, damit die Leute genau wissen, was in der Kampagne zu erwarten ist.

Fazit: Start der Reise zum Marketing-Guru

Als Vermarkter ist es wichtig, immer dazuzulernen und neue Trends zu untersuchen, damit Unternehmen der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind. Shoppable Content ist ein Trend, den Firmen unbedingt im Auge behalten sollten. Denn wenn Inhaber verstehen, was das System ist und wie es funktioniert, können Firmen damit beginnen, es in die eigenen Marketingstrategien zu verwenden. Also, was ist Shoppable Content? Kurz gesagt handelt es sich um Inhalte (normalerweise ein Bild oder Video), die Links zu Produkten enthalten, die direkt über den Beitrag gekauft werden können. Dadurch können Kunden die Produkte, die sie in Ihren Inhalten sehen, einfach finden und kaufen, ohne sie woanders suchen zu müssen.