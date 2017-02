Mit dem Shop Usability Awary werden jährlich die ansprechendsten und innovativsten Onlineshops Deutschlands ausgezeichnet. Für 2017 können sich die Shops für einen Award in ihrer Kategorie bewerben. Der Aspekt Nutzerfreundlichkeit spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Die Fachjury setzt sich aus diversen E-Commerce Experten zusammen und verleiht die Awards im Juni 2017.

Jetzt um den Shop Usability Award 2017 bewerben

Der E-Commerce hat sich in den letzten Jahren zu einer entscheidenden Wirtschaftsgröße in Deutschland entwickelt. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, werden seit 2008 jährlich die Shop Usability Awards verliehen. Jährlich bewerben sich etwa 500 Onlineshops um diese Awards, was die Bedeutung der Auszeichnung für die Branche deutlich werden lässt. Mit den Shop Usability Awards werden innovative und nutzerfreundliche Shops ausgezeichnet, die den E-Commerce voranbringen. Hierbei spielt ein attraktiver Auftritt nur eine Nebenrolle, während Transparenz und Innovationsfreude besonders belohnt werden. Noch bis zum 30. April 2017 haben deutsche Onlineshops die Möglichkeit, sich um einen der begehrten Awards zu bewerben. Die Fachjury, bestehend aus Herstellern von Shopsystemen, Bloggern, Journalisten und E-Commerce Größen, sichtet die Bewerbungen hinsichtlich der Kriterien, nach denen die Awards verliehen werden. Die Preisträger werden im Rahmen einer Verleihungszeremonie bei der K5 Future Conference in Berlin am 22. Juni 2017 ausgezeichnet.

Diese Kriterien sind der Fachjury besonders wichtig

Eine schicke Aufmachung allein reicht nicht, um einen der Shop Usability Awards zu gewinnen. Vielmehr ist die Jury auf der Suche nach Shops, die ein intelligentes Seitenkonzept nachweisen und eine hohe Nutzerfreundlichkeit (Usability)mitbringen. Die Nutzerführung muss klar und praxisnah sein. Hierzu gehört zum Beispiel auch der Umgang mit mobilen Endgeräten. Wenn ein Onlineshop für Smartphones und Tablets optimiert ist, bedeutet das einen entscheidenden Pluspunkt. Das bedeutet zum Beispiel, dass von der Produktsuche bis zum Kaufabschluss nur wenige Schritte zu gehen und nicht übermäßig viele Daten einzugeben sind.

Ebenfalls wichtig sind kundenfreundliche Innovationen. Der Shop muss sich technisch, graphisch oder inhaltlich von anderen Shops abheben und somit seinen Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten. Weiterhin sind Serviceleistungen und der Kundendienst wichtige Auswahlkriterien bei den Awards. Immer wieder führt die Jury Testbestellungen in den teilnehmenden Shops durch, um so ein Gesamtbild von deren Leistungsspektrum zu gewinnen. Nicht zuletzt sind die Bewerbung und die Selbstdarstellung des Shops relevante Auswahlkriterien für die Jury.

In diesen Kategorien werden Shop Usability Awards vergeben

Insgesamt werden Shop Usability Awards in 12 Kategorien vergeben, zu denen unter anderem B2B, Essen & Trinken, Elektronik, Mode, Sport und Wellness gehören. Zusätzlich werden in fünf Sonderkategorien Awards vergeben. Diese sind „Bester Markenshop“, „Innovativster Shop“, „Social Project“, „Small Business“ und „User Preis“. Hierdurch sollen unter anderem gezielt kleine, innovative und soziale Shops ausgezeichnet und für ihr Engagement belohnt werden. Zudem findet die Kundenmeinung im „User Preis“ Gehör. Onlineshops, die sich in diesen Kriterien wiederfinden, können sich noch bis zum 30. April 2017 bewerben, um eine Chance zu haben, am 22. Juni als Preisträger bei der K5 Future Conference in Berlin dabei zu sein.

Die Gewinner von 2016:

