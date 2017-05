Pflichttermin für Entscheider im E-Business: 11. Mai in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, 5. Mai 2017. Bereits zum vierten Mal bietet der Branchen-Event für Entscheider im E-Business spannende Einblicke und Wissen rund um die neuesten Entwicklungen im Forderungsinkasso, im E-Commerce und zum Thema Zahlungssicherheit. Die hochkarätig besetzte Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Leitmotto “Querdenken – Business as unusual”. Für den Event sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Kurzentschlossene können sich jetzt noch auf www.universum-group.de/ube/ anmelden.

Wer den Mut hat, querzudenken und herkömmliche Strategien und Maßnahmen zu hinterfragen, wird sich im Wettbewerb abheben. Angesichts der rasanten technischen und rechtlichen Entwicklungen kommt es mehr denn je auf brandaktuelles Expertenwissen und die Kompetenz an, interdisziplinär und themenübergreifend über den Tellerrand hinauszublicken. Hierzu bietet das UNIVERSUM Business Event am 11. Mai ein spannendes Forum. Mit spannenden Vorträgen renommierter Branchen-Experten erwartet die rund 100 Teilnehmer ein spannender Tag prallgefüllt mit Wissen aus erster Hand und intensivem Austausch.

Ein kleiner Einblick ins Veranstaltungsprogramm:

Der einflussreiche Finanzblogger Maik Klotz (paymentandban-king.com) zeigt die aktuelle Situation und die künftige Entwicklung im Bereich Banking und Payment auf.

Lennart A. Paul, Senior Consultant bei der VOTUM GmbH, sieht in Amazon Business Fluch und Segen für den B2B E-Commerce und erklärt die kommende Dynamik im B2B-Handel.

Till-Florian Schäfer, E-Commerce-Rechtsexperte bei Trusted Shops, erläutert die neuesten rechtlichen Rahmendbedingungen, auf die sich der Onlinehandel einstellen muss.

Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des IFH Instituts für Handelsfor-schung Köln, wagt einen Blick in den (Online-)Handel der Zukunft und beschreibt die unternehmerischen Herausforderungen.

Das vollständige Programm findet sich unter www.universum-group.de/ube/. Neben den Expertenvorträgen bietet die Veranstaltung ein kurzweiliges Rahmenprogramm mit guten Networking- und Austauschmöglichkeiten.

Weitere Informationen unter www.universum-group.de

Die UNIVERSUM Group ist ein erfolgreicher, konzernunabhängiger Inkassodienstleister und angesehener Zahlungsgarantieanbieter mit innovativen Leistungspaketen für den gewerblichen Kunden, die im Bereich Forderungs- und Informationsmanagement die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand erhalten. Von der Entstehung bis zur erfolgreichen Beitreibung begleitet die UNIVERSUM Group den vollständigen Lebenszyklus der Forderung. Eigens für den E-Commerce entwickelt, bietet das Unternehmen darüber hinaus eine auf diese Branche angepasste Lösung seiner Wertschöpfungskette: FlexiPay®.

Mit kompetenter Beratung und einem modularen Produkt- und Leistungsportfolio entwickelt die UNIVERSUM Group ganzheitliche Leistungspakete und erschließt so ungenutzte Umsatz- und Ergebnispotenziale für die Kunden.

Die UNIVERSUM Group ist seit über 30 Jahren am Markt und Mitglied des Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU).

