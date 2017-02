PCBilliger: Günstige Notebooks und Computer, trotz Inflation

Höhere Preise für Benzin und Lebensmittel haben die Inflationsrate in der Bundesrepublik Deutschland zu Jahresbeginn auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren getrieben! Im Januar 2017 kosteten Waren und Dienstleistungen im Schnitt satte 1,9 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt hierzu mitteilte und eine frühere Schätzung bestätigte. Im Dezember des zurückliegenden Jahres 2016, lag die Teuerungsrate noch bei 1,7 Prozent. Trotz der anhaltend hohen Inflation, hat sich PCBilliger zum Ziel gesetzt, allen Kunden modernste PCs und Notebooks zu unschlagbaren Preisen anzubieten.

Von namhaften Herstellern gibt es im Onlineshop eine große Produktauswahl an PCs, Laptops, Monitore und umfangreichem Zubehör in hervorragender Qualität zum kleinen Preis. Zudem installiert PCBilliger als Microsoft Authorized Refurbisher auf Wunsch das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 10 auf den Geräten vor. PCBilliger steht hierbei dafür ein, Produkte länger und ausgiebiger zu nutzen und erst dann einem fairen umweltfreundlichen Recyclingprozess zuzuführen, wenn sie nicht mehr reparabel sind. Dadurch werden Lebenszyklen elektronischer Geräte verlängert und dem Berg an Elektroschrott entgegengewirkt.

Erfahrene Techniker von PCBilliger überprüfen und reinigen fachmännisch alle Geräte vor dem Verkauf. Die wiederaufbereiteten Premium-Gebrauchtgeräte eignen sich sowohl für Privatkunden, für Schulen, Vereine, Verbände und Exportkunden.

Wer bislang mit sich haderte, ob er sich ein gebrauchtes Notebook, oder gebrauchten PC kaufen sollte, dem wird die Entscheidung von PCBilliger jetzt vielleicht in puncto günstigem Preis abgenommen. So können Kunden sich in Zeiten einer hohen Inflationsrate – aktuelle und vor allem günstige Hardware kaufen.

Webseite: http://www.PCBilliger.de

PCBilliger: Soft- und Hardware-Experte seit 17 Jahren / Microsoft Authorized Refurbisher

