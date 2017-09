Der Online-Versandhändler Amazon generierte seinen Sellern 2016 im Durchschnitt 183,7 Millionen Besucher Traffic. 2016 äußerte sich dies in ca. 183,7 Millionen Plattform-Besuchern pro Monat. Die Transaktionsrate am diesjährigen Amazon Schnäppchentag “Prime Day” schlug Feiertagsrekorde – Bilanzen wie diese locken täglich neue Händler auf den Marktplatz. ShopDocs professionelle ASIN Optimierungen sowie die Deals-Plattform bieten Händlern die Möglichkeit zur Alleinstellung auf Amazon. Mit dem PAN-EU Launch bietet ShopDoc diesen Service ab sofort auch in den Ländern England, Frankreich, Spanien und Italien an.

Die Deals-Plattform ermöglicht Händlern, ihre Amazon Artikel durch Gutscheinkampagnen vergünstigt oder kostenlos Produkttestern der jeweiligen Länder anzubieten. Diese wiederum erhalten über die Plattform Gutscheincodes, welche sie beim Kauf auf Amazon einlösen und so dem Verkäufer Sales und im besten Fall auch Bewertungen hinterlassen, so dass die Conversion, Rankings und Sales steigern. Plattform-Features wie “Listing bewerten” und “A/B Produktfoto Vergleichstests” erlauben Testern, Amazon-Listings und Produktfotos zu bewerten, wodurch unter anderem Schwachstellen im Listing oder die am besten konvertierenden Titelbilder ermittelt werden. Händler, die einen Produktlaunch in Erwägung ziehen, können durch das Marktforschungsfeature die Zielgruppe analysieren und Marktnischen erkennen. Durch die Europa Expansion der ShopDoc Deals-Plattform erhalten die Händler neben unabhängige Reviews durch Native Speaker auch wertvolle Informationen zur Verbesserung der Produktanzeigen auf Amazon.

ShopDoc blickt auf Erfahrungen aus über 1000 erfolgreiche Launch-Kampagnen zurück. Gemeinsam mit unseren SEO-Experten und Produkttestern möchten wir ShopDoc auch paneuropäisch etablieren und ab sofort auch Händlern im Ausland zu höheren Rankings und mehr Umsätzen verhelfen”, erklärt Martin von der Hocht, Geschäftsführer von ShopDoc.

ShopDoc ist ein deutscher Amazon-Tool-Entwickler und Plattformbetreiber und unterstützt Online-Händler mit Beratung, kostenlosen Amazon Tools sowie einer umfangreichen Tool-Plattform bei der Optimierung ihrer Amazon-Produkte. Um die Sichtbarkeit der Kundenprodukte bei Google und Amazon zu verbessern, kombiniert ShopDoc Google-SEO mit Amazon-SEO. Die Deals Plattform zur Verbesserung der Amazon Umsätze und Marktforschung zählt zu den größten Deutschlands. Das Unternehmen ShopDoc wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Köln.

Firmenkontakt

SAC Solutions GmbH

Martin von der Hocht

Hohenzollernring 57 HRB 8

50672 Köln

022164005577

info@shopdoc.de

http://www.shopdoc.de

Pressekontakt

SAC Solutions GmbH

Martin von der Hocht

Hohenzollernring 57 HRB 8

50672 Köln

022164005577

martin@shopdoc.de

http://www.shopdoc.de