branchbob kooperiert mit IT-Recht Kanzlei in München

Der Schritt in den E-Commerce – für viele Händler und Produzenten im B2B- und B2C- Bereich ein Mammut-Projekt mit jeder Menge Fragezeichen. Oft fehlt das dafür benötigte technische, prozessuale und insbesondere auch das rechtliche Know-How.

branchbob macht online Verkaufen für Unternehmen und Privatpersonen einfach und sicher. Das Münchner Start-Up bietet eine umfangreiche, professionelle E-Commerce-Lösung im Baukasten-System. Nutzer können in wenigen, angeleiteten Schritten ihren eigenen Online- Shop erstellen und profitieren darüber hinaus von weiteren Tools wie z. B. der Anbindung an die IT-Recht Kanzlei in München.

Gerade das Thema Rechtssicherheit im Onlinebusiness kann ein Fass ohne Boden sein. “Uns ist es wichtig, dass der Kunde seinen Shop einrichtet und sofort loslegen kann”, sagt Marc Köhler, Gründer und Geschäftsführer von Element1 Media. Um sich im Onlinegeschäft rechtssicher bewegen zu können, sind Experten zwingend erforderlich. Aus diesem Grund greift branchbob auf die Münchner IT-Recht Kanzlei zurück, die sich seit 2004 auf die Beratungsschwerpunkte E-Commerce sowie Wettbewerbsrecht spezialisiert hat.

“Unsere Expertise richtet sich auf die rechtliche Absicherung der branchbob Online-Shops. sagt Max-Lion Keller, Gesellschafter der IT-Recht Kanzlei in München “Die Kunden können eine digitale Ladenfläche errichten und müssen sich um rechtliche Bausteine wie beispielsweise die Erstellung der AGBs keine Sorgen machen.”

Weitere Informationen gibt es unter www.branchbob.com

Über IT-Recht Kanzlei

Die Münchener IT-Recht Kanzlei ist seit 2004 im Bereich des IT-Rechts tätig. Der Beratungsschwerpunkt liegt dabei vor allem in den Bereichen E-Commerce sowie Wettbewerbsrecht. Die IT-Recht Kanzlei berät derzeit ca. 11.000 Online-Unternehmen und ist damit Marktführer unter den Kanzleien im Bereich dauerhafter Händlerbetreuung.

Unter www.it-recht-kanzlei.de betreibt die IT-Recht Kanzlei einen umfangreichen Mediendienst zu den Themengebieten IT-Recht und E-Commerce.

Über branchbob

branchbob bietet Händlern und Produzenten eine E-Commerce-Lösung für einfaches Verkaufen im Internet. Über ein Baukasten-System erstellen Händler in wenigen Schritten einen eigenen, individualisierten und rechtssicheren Online-Shop. Diverse Apps ermöglichen darüber hinaus weitere E-Commerce-Lösungen wie beispielsweise die Anbindung an Payment-Systeme, Vertriebsmarketing und Logistikangebote.

branchbob ist ein Produkt der Element1 Media GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in München ist seit mehr als zehn Jahren Spezialist für innovative E-Commerce-Lösungen. branchbob ist seit 2016 auf dem Markt.

