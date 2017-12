Im Februar 2018 findet die Net&Work Messe des Händlerbundes in Dortmund statt. Hierbei wird das Netzwerken im Zentrum stehen. Außerdem teilen Experten ihr Wissen zu ganz unterschiedlichen Themenbereichen wie Online-Marketing, Logistik und mehr. Große und kleine Player der Branche finden hier anregende Inforationen und kommen mit potenziellen Partnern leicht ins Gespräch. Der E-Commerce Blog ist Medienpartner des Events und bringt Sie vergünstigt dorthin.

Die Idee hinter der Net&Work Messe

Fundierte Sachkenntnis ist im E-Commerce hilfreich. Oftmals ist es aber nötig, Aufgaben an Dritte zu delegieren, die sich mit einem bestimmten Thema besonders gut auskennen. Da ist es hilfreich, auf ein breit aufgestelltes Netzwerk zugreifen zu können, in dem ganz unterschiedliche Player aus der Welt des Onlinehandels enthalten sind. Aus dieser Idee ist die Net&Work E-Commerce Messe entstanden, die der Händlerbund am 17. Februar 2018 in der Dortmunder Westfalenhalle durchführt. Neben Expertenwissen soll es vor allem um das Netzwerken und den freundlichen Austausch in einer angenehmen Atmosphäre gehen. Zu diesem Zweck wird eine Messe-App zur Verfügung gestellt, die den Messeteilnehmern die Kommunikation untereinander und den Informationsgewinn gleichermaßen erleichtert. Jeder Teilnehmer kann sich für das Event eine individuelle Agenda zusammenstellen und somit genau die Inhalte für sich nutzen, die für die eigenen Ziele am sinnvollsten sind.

Das erwartet Besucher der Net&Work Messe

Neben einer Experten-Lounge mit namhaften Größen der E-Commerce Branche gibt es zwei Netzwerk-Lounges, in denen sich Teilnehmer des Events austauschen können. Es wird eine Haupt- und eine Nebenbühne geben, auf denen professionelle Referenten ihr Expertenwissen rund um den Onlinehandel mit den Messebesuchern teilen. Unter anderem wird es hierbei um Themen wie Internationalisierung, Logistik, Online-Marketing, Shopsysteme, Payment, Marktplätze und vieles mehr gehen. Zu den Referenten, die an der Net&Work Messe teilnehmen, gehören zum Beispiel Hannes Rogall (easy credit), Jan Griesel (plentymarkets), Johannes Altmann (Shoplupe) und Jochen Schweizer von „Die Höhle der Löwen“. Für gute Unterhaltung sorgen zudem die Candy Bar, der VR-Racing Simulator und die Händlerbund-Themenwelt.

Mit dem E-Commerce Blog bei den Tickets für die Messe sparen

Die Tickets für die Net&Work Messe kosten 99 Euro für Händler und 249 Euro für Dienstleister und Agenturen. Hierin ist die Verpflegung für Händler bereits enthalten. Zudem bietet der Händlerbund exklusive Kombitickets an, die zusätzlich zur Net&Work Messe einen Besuch beim Onlinehändlerkongress am 06. März 2018 ermöglichen.

Außerdem können bis zum Ende des Jahres noch Early Bird Tickets erstanden werden, die für Händler 69 Euro und für Dienstleister und Agenturen 199 Euro kosten. Die Kombitickets sind für 179 Euro beziehungsweise 139 Euro als Early Bird Tickets zu haben.

Händler-Ticket 40€ günstiger …

… mit dem Gutscheincode: „ECB_network“

Als Medienpartner bietet der ECB Ihnen als Händler die Möglichkeit, einen attraktiven Rabatt auf die Tickets zu bekommen. Hierfür muss bei der Bestellung eines Händler-Tickets der Gutscheincode „ECB_network“ eingegeben werden. Der Ticket-Preis verringert sich damit auf nur noch 59,00 €! Wir wünschen viel Spass und Erfolg auf der Messe!