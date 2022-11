Im Zuge der Industrialisierung konnten sich auf der ganzen Welt die unterschiedlichsten Unternehmen mit allen möglichen Geschäftskonzepten etablieren, bei denen in verschiedensten Branchen entweder Produkte verkauft, oder Dienstleistungen angeboten werden. Doch unabhängig von Branche und Geschäftskonzept ist praktisch jede Firma stets auf kompetentes Personal angewiesen. Aufgrund dieser Tatsache hat sich schon seit längerer Zeit eine ganz bestimmte Dienstleistung auf dem Markt etabliert: die sogenannte „Personalvermittlung“.

Unternehmen in dem Bereich vermitteln geeignetes Personal an potenzielle Arbeitgeber. Dies gestaltet sich oft alles andere als leicht, doch häufig ist die Suche nach guten Fachkräften nicht so schwer, wie die Suche nach kompetenten Führungskräften, welche daher ebenfalls innerhalb dieser Dienstleistung vermittelt werden. Allerdings suchen Betriebe mithilfe von professioneller Mitarbeitervermittlung nicht nur hierzulande neues Personal, sondern auch in anderen Ländern, wie beispielsweise in Frankreich. Welche Aspekte bei der Personalvermittlung nach Frankreich besonders wissenswert sind, wird in diesem Artikel ausführlich erläutert.

Deutsch-französische Personalberatung: So gelingt die Mitarbeitervermittlung nach Frankreich

Bei dieser Thematik stellt sich nicht selten die Frage, warum man überhaupt diese Art von Dienstleistung in Anspruch nehmen sollte, und weshalb man sich als Unternehmen nicht selbst auf die Suche nach passendem Personal begibt. Schließlich sollte man ja eigentlich meinen, dass jede Firma am besten darüber Bescheid weiß, welche Mitarbeiter für sie passend sind, und welche nicht. Doch tatsächlich gibt es mehrere gute Gründe für die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung – insbesondere für die Suche im Ausland (wie z.B. Frankreich). Zunächst einmal muss man als Firma keinerlei Kosten oder Mühen für die Personalsuche aufwenden, sondern kann diesen Aspekt quasi komplett outsourcen.

Somit lässt sich für ein Unternehmen einiges an Zeit und Geld sparen. Des Weiteren findet die Kontaktherstellung mit dem Bewerber durch eine professionelle Personalvermittlung meistens deutlich schneller statt. Doch auch bei dem Umgang mit gänzlich ungeeigneten Bewerbern beweist die Mitarbeitervermittlung ihren Mehrwert, die sie sich gänzlich selbst auch um das Aussortieren derartiger Bewerbungen kümmert. Gerade für viele Personalarbeiter in Unternehmen ist dies oft eine enorme Entlastung, da es bei der reinkommenden Menge an teils sehr schlechten Bewerbungen (die bei großen Firmen äußerst hoch sein kann) oft sehr mühselig und zeitraubend werden kann, sich durch die riesige Flut an schlechten Bewerbungen zu kämpfen.

Und wie bereits erläutert, lohnt sich eine professionell durchgeführte Mitarbeitervermittlung vor allem auch außerhalb unserer Landesgrenzen. Wer mit dem Gedanken spielt, Mitarbeiter oder Führungskräfte aus dem Ausland für das eigene Unternehmen zu gewinnen, der sollte sich ausreichend mit den jeweils vor Ort herrschenden Gesetzen und Gegebenheiten des dortigen Arbeitsmarktes informieren. Dafür kann (je nach Land) eine durchaus zeitaufwändige Recherche im Vorfeld erforderlich sein, die man sich jedoch sparen kann, wenn man die Suche nach ausländischen Mitarbeitern in die Hände von Personalvermittlern legt.

Personalvermittlung in Paris & Co.: Der Stellenwert Frankreichs für deutsche Firmen

Die Europäische Union ist schon seit je her ein wirtschaftlich sehr stabiler Staatenverband, da glücklicherweise viele Länder in der EU über eine entsprechend stabile Wirtschaft verfügen. Gerade die Bundesrepublik geht da schon seit langer Zeit mit sehr gutem Beispiel voran. Aus rein ökonomischer Sicht ist nach Deutschland jedoch Frankreich das wichtigste EU-Land. Im Exportmarkt hat Frankreich den Fokus auf die Lebensmittelbranche, den Maschinenbau, die Pharmabranche und die Automobilindustrie gelegt.

Doch auch die Kulturindustrie und der Tourismus spielen in Frankreich eine weitaus größere Rolle als in Deutschland. Ferner kann sich das nationale Gesamtvermögen des Landes sehen lassen, welches das sechstgrößte der Welt ist. Dementsprechend kann es sich für deutsche Unternehmen in den zuvor genannten Branchen definitiv lohnen, sich durch eine professionelle Personalvermittlung mal ein umfassendes Bild über den französischen Arbeitsmarkt zu machen.

Besonderheiten für französische Führungskräfte

Die aktuelle Regierung Frankreichs hat bei der Arbeitsmarktpolitik zuletzt einige gravierende Änderungen vorgenommen. Die vorherige Regierung hatte vor Jahrzehnten unter anderem eine 35-Stunden-Woche (bei komplettem Lohnausgleich) eingeführt hat. Davon profitierte jeder Betrieb mit mindestens 20 Angestellten. Seitdem jedoch die neue Regierung an der Macht ist, haben französische Unternehmen wieder wesentlich mehr Handlungsspielraum bekommen, um die Arbeitszeiten auf mehr als 35 Stunden anzusetzen.

Des Weiteren fallen die Lohnkosten in Frankreich um einiges niedriger aus als in Deutschland. In dem Punkt liegt das Land im europäischen Mittelfeld, da der durchschnittliche Bruttolohn ungefähr bei 2.200 Euro liegt, und der Mindestlohn bei etwa 7 Euro. Für deutsche Firmen bedeutet das also, dass sie bei der Personalvermittlung nach Frankreich aufgrund der gerade stattfindenden Veränderungen in Bezug auf die 35-Stunden-Woche nicht unbedingt auf potenzielle Mitarbeiter treffen werden, die sich total gegen das derzeit noch herrschende Konzept der 40-Stunden-Woche in Deutschland stellen.

Da ja außerdem die Lohnkosten in der Bundesrepublik deutlich höher sind als in Frankreich, lohnt sich ein Wechsel dorthin sehr häufig auch finanziell. Doch es rentiert sich finanziell auch „umgekehrt“, über einen zusätzlichen Unternehmensstandort (bzw. eine Zweigstelle) in Frankreich direkt vor Ort einheimische Mitarbeiter zu beschäftigen, da die zu zahlenden Löhne dort (für deutsche Verhältnisse) nicht ganz so hoch sind.

Mitarbeitervermittlung nach Frankreich: Geeignete Personalberatungen

Wenn ein deutscher Betrieb für sich beschlossen hat, in Frankreich nach potenziellen neuen Mitarbeitern zu suchen, dann stellt sich für das jeweilige Unternehmen unter anderem die berechtigte Frage, an welche Firma (Personalberatung, bzw. Personalberatungs-Agentur) man sich nun wenden soll. Da die Menge an infrage kommenden Agenturen für diesen Zweck recht hoch ist, sollte man sich zunächst ein umfangreiches Bild über die potenziellen Personalberatungen machen. Schließlich haben manche ihren Schwerpunkt auf Fachkräfte im Ausland gesetzt, oder sind lediglich in bestimmten Branchen tätig. Im Folgenden sind mehrere geeignete Firmen aufgeführt.

1. Agentur – Alcandre

Wie zuvor schon einmal erwähnt, nutzen viele Betriebe eine professionelle Mitarbeitervermittlung nicht nur für die Gewinnung von einfachen Angestellten, sondern auch für die Rekrutierung von Arbeitskräften in einflussreichen Positionen. Genau darauf hat sich die französische Agentur „Alcandre“ spezialisiert. Hier werden in erster Linie Geschäftsführer, diverse Manager und Personalentwicklungsspezialisten vermittelt. Die Agentur ist hauptsächlich in den folgenden Branchen tätig:

Finanzen

Versicherungen

Dienstleistungen

Industrie

Unternehmensberatung

Zudem bietet die Agentur aus Frankreich mehrere Beratungen und Betreuungen für Führungskräfte an, die aktuell nach einer Festanstellung suchen. Darüber hinaus werden bei Alcandre auch Workshops für leitende Angestellte angeboten, um ihre persönlichen und professionellen Kompetenzen weiterzuentwickeln.

2. Agentur – DFP-Consulting

Dieses Personalvermittlungsunternehmen verfügt über Sitze in Deutschland, Österreich und Frankreich. DFP-Consulting beschäftigt sich insbesondere mit mittelständischen Firmen, und vermittelt Fach- und Führungskräfte gleichermaßen. Die Agentur ist in den Bereichen Industrie, Dienstleistungen und Handel tätig. Eine große Besonderheit bei DFP-Consulting ist die Tatsache, dass hier ein hoher Wert auf absolute Diskretion gelegt wird. Was Führungskräfte angeht, so beschäftigt sich die Agentur mit den folgenden Tätigkeitsfeldern:

Einkauf und Produktion

Personal und Verwaltungswesen

Marketing und Vertrieb

Produktion und Logistik

Geschäftsführung

Kaufmännische Leitung

Forschung und Entwicklung

3. Agentur – Eurojob-Conulting

Wer sich für dieses Unternehmen entscheidet, der setzt damit auf die Dienstleistungen einer Agentur, die sowohl französische als auch mehrsprachige Führungskräfte für Unternehmen unterschiedlichster Größenordnungen vermittelt. Dabei kann es sich um kleine und mittlere, aber auch um größere und international tätige Firmen handeln. Im Fokus steht dabei stets der deutsch-französische Markt. Außerdem wird hier bei den Kandidaten sehr genau darauf geachtet, dass immer alle nötigen formalen Abschlüsse und Nachweise für die geforderte Berufserfahrung und die erforderlichen Branchenkenntnisse vorhanden sind. Aufgrund der Fokussierung auf den deutsch-französischen Arbeitsmarkt bietet sich Eurojob-Consulting ganz besonders für deutsche Firmen an, die in Frankreich auf Mitarbeitersuche gehen möchten.

Was abseits der genannten Aspekte bei dieser Agentur noch besonders ist, ist der Fakt, dass neben den klassischen Methoden der Personalvermittlung auch das Mittel der Direktansprache genutzt wird, um mit Arbeitnehmern in Kontakt zu treten, die sich noch in einem bestehendem Beschäftigungsverhältnis befinden, und von daher (noch) keine neue Arbeit suchen. Auch auf Fachmessen ist Eurojob-Consulting häufig vertreten, um sich stets hautnah mit der Arbeitnehmerschaft austauschen zu können.

4. Agentur – Tandem-Consulting

Bei dieser Personalberatung handelt es sich um eine Firma, die sich ebenfalls auf den deutsch-französischen Markt spezialisiert hat. Hier steht die Vermittlung von hochqualifiziertem Personal in den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen im Vordergrund. Besonders mittelständische Firmen mit Zweigstellen in Frankreich nehmen die Serviceangebote dieses Unternehmens gerne in Anspruch. Ein großer Pluspunkt bei Tandem-Consulting sind die Serviceleistungen, die allesamt zweisprachig (also in Deutsch und in Französisch) angeboten werden. Somit kennen sich die Mitarbeiter dieser Agentur bestens mit dem deutschen und dem französischen Arbeitsmarkt aus, und von daher auch mit den jeweiligen Unterschieden.

Französische Arbeitsverträge & Sozialversicherungen

Unabhängig davon, ob man in Frankreich nach neuen Mitarbeitern, oder nach neuem Führungspersonal sucht – die Gesetzeslage in Frankreich ist eine andere als die in Deutschland. Französische Berufstätige in leitenden Positionen sind zum Beispiel auf ein 13. oder 14. Monatsgehalt angewiesen, um die Einkommenssteuer vernünftig bezahlen zu können. Da in Frankreich auch der Arbeitgeber nicht dafür zuständig ist, die Einkommenssteuer zu überweisen, sollte man sich ausreichend Gedanken darüber machen, wie diese Aspekte im Arbeitsvertrag geregelt werden. Zudem sind in Frankreich die Regelungen für befristete Arbeitsverträge wesentlich komplizierter als in Deutschland.

Während die Befristung eines Arbeitsvertrages in der Bundesrepublik gang und gäbe ist, ist dies in Frankreich absolut nicht der Fall. Dort darf ein Beschäftigungsverhältnis nur dann befristet sein, wenn dafür ein bedeutsamer Grund vorliegt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn jemand vom Stammpersonal aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung für längere Zeit ausfällt. Eine beliebte Alternative für befristete Verträge sind die sogenannten Zeitverträge, die vor allem in Saisonberufen, sowie auch in der Gastronomie oft eingesetzt werden. Was das Thema Sozialversicherung angeht, so sind die Regelungen in Frankreich ähnlich wie bei uns in Deutschland. Auch dort müssen Personalkosten für Kranken-, Renten-, Lebens- und Unfallversicherung berücksichtigt werden.

Rekrutierung von Führungskräften aus Paris: Weitere Besonderheiten

Wer für sein Unternehmen Führungskräfte aus Frankreich anwerben will, der ist äußerst gut damit beraten, den gewünschten Kandidaten zusätzliche Versicherungen anzubieten. Auch wenn man als Arbeitgeber für die Leistung derartiger Versicherungen nicht verpflichtet ist, kann man sich damit entscheidende Vorteile gegenüber konkurrierenden Unternehmen schaffen, die möglicherweise ebenfalls in Frankreich nach neuen Mitarbeitern suchen, mit denen sie in ihrer Firma verantwortungsvolle Positionen besetzen wollen.

Ferner sind alle französischen Berufstätigen dazu verpflichtet, sich vor dem Antritt einer neuen Arbeitsstelle einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Aus diesem Grund muss man als Unternehmen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter diesen Arzttermin auch wahrnehmen. Die Ergebnisse der Untersuchung müssen spätestens am Ende der Probezeit bei dem Arbeitgeber vorliegen. Je nach Branche kann es sein, dass man vor dem Arbeitsantritt auch dazu verpflichtet ist, ein spezielles Sicherheitstraining zu absolvieren.