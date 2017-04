Nicht nur Produkte aller Art, sondern auch Dienstleistungen werden im E-Commerce angeboten. Der Anbieter von Online-Marktplatz-Lösungen, Mirakl, trägt dieser Tatsache Rechnung und erweitert sein Angebot. Ab sofort können Onlinehändler Dienstleistungen über den Marktplatz anbieten. Diese können für sich stehen oder eine ergänzende Serviceleistungen für Hersteller und Verkäufer von Waren sein. Mirakl selbst erhofft sich durch die Maßnahme eine steigende Attraktivität gegenüber der Konkurrenz.

Die Bedeutung von Dienstleistungen im E-Commerce

Dienstleistungen haben im Internet natürlich eine große Bedeutung. Wenn Kunden Produkte kaufen, wollen sie ein möglichst umfassendes Serviceangebot ergänzend zur Verfügung haben. So können Anbieter von Waschmaschinen beispielsweise einen Wartungs- und Reparaturdienst zur Verfügung stellen. Gerade bei technischen Anschaffungen ist die Nachfrage nach ergänzenden Serviceleistungen sehr groß. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Dienstleistungen, die für sich genommen attraktiv sind. Hierzu gehören zum Beispiel Einkaufs- und Reinigungsdienste ebenso wie Gartenpflegedienste und Betreuungsangebote für Kinder. Mittlerweile stellen solche Dienstleistungen einen relevanten Umsatzfaktor im E-Commerce dar, weswegen die Zahl an Dienstleistern im Internet stetig ansteigt.

Neues Angebot stellt Mirakl vor technische Herausforderungen

Mirakl passt sich an die neuen Gegebenheiten im E-Commerce an und eröffnet Onlinehändlern die Möglichkeit, Dienstleistungen auf dem Marktplatz anzubieten. Das Ziel ist es, ein „One-Stop-Shopping“ zu etablieren, bei dem Kunden auf Wunsch sämtliche Leistungen wie Produkte und Services aus einer Hand bekommen. Vor allem Produktanbieter werden angesprochen, da sie durch das neue Feature die Möglichkeit haben, auf ihre Produkte maßgeschneiderte Dienstleistungen als zusätzlichen Service anzubieten. Das ist eine Win-Win-Win-Situation: Die Händler erzielen höhere Umsätze, die Kunden sind mit ihrem Einkaufserlebnis zufriedener und Mirakl gewinnt an Popularität und setzt sich mit einem zusätzlichen Feature von seinen Mitbewerbern ab.

Um den Einkaufsprozess so einfach wie möglich zu halten, sind zahlreiche technische Anpassung seitens Mirakl notwendig. Immerhin sollen die Nutzer des Marktplatzes die Möglichkeit bekommen, bestimmte Produkte und Dienstleistungen in einem einzigen Bestellvorgang zusammen zu erstehen. Außerdem musste eine Kalender-Funktion integriert werden, die eine termingenaue Bestellung einzelner Dienstleistungen ermöglicht. Des Weiteren wurde ein Kontrollmechanismus entwickelt. Mit dessen Hilfe ist der jeweilige Marktplatzbetreiber in der Lage, die Qualität erbrachter Dienstleistungen einschätzen und bewerten zu können. Bei der Entwicklung solcher technischer Lösungen hat Mirakl Wert auf Universalität gelegt, sodass die Tools in verschiedene Online-Marktplatz-Systeme integriert, aber auch separat betrieben werden können.

Mirakl geht von einem immensen Umsatzpotential aus

Aktuell ist die Nachfrage nach Service- und Dienstleistungen im E-Commerce ausgesprochen groß, Tendenz steigend. Deswegen geht Mirakl von einem immensen Umsatzpotential aus, das Onlinehändler in diesem Bereich nutzen können. Langfristig sollen die Händler in die Lage versetzt werden, sich einen eigenen Marktplatz aufzubauen und diesen individuell zu gestalten. Auf diese Weise lassen sich mit wenig Aufwand neue Käuferschichten erschließen und hohe Umsätze generieren. Aktuell zählen 100 Nutzer in 40 Ländern zu den Kunden von Mirakl. In den nächsten Wochen und Monaten wird sich zeigen, wie diese die neuen Angebote annehmen und für ihre Zwecke anwenden werden.