Das Thema Buchhaltung stellt Unternehmen im Multilevel-Marketing-Bereich oft vor eine große Herausforderung. Da viele MLM Unternehmen mit einer wachsenden Anzahl von Vertriebspartnern arbeiten, entstehen große Mengen an Einzelbuchungen. Die meisten Buchführungsdienstleister oder Steuerbüros arbeiten belegorientiert auf der Basis von Einzeldokumenten. Dabei erfolgt die Kontierung der Buchungsvorfälle anhand von Einzelbelegen. Bei klassischen MLM-Unternehmen erhöht sich die Anzahl der monatlich zu verbuchen Einzelbelegen dramatisch. Da ein MLM-Unternehmen bestrebt ist, seine Vertriebsstruktur ständig zu erweitern, steigt die Anzahl der Personenkonten und Geschäftsvorfälle in kurzer Zeit überproportional an. Es werden oft Vergütungsmodelle eingesetzt bei denen die Abschlussprovision über mehrere Stufen innerhalb der Struktur verteilt werden. Dadurch ist es durchaus möglich, dass Provisionen für eine einzige Kundenbestellung oder einen Auftrag auf mehrere Vertriebspartner verteilt werden. Es entstehen neben der Ausgangsrechnung zusätzlich mehrere Provisionsgutschriften. Nicht selten fallen bei MLM-Unternehmen mehrere zehntausend Ausgangsrechnungen sowie einige tausend Provisionsgutschriften im Monat an. Neben der großen Zahl an Einzelbuchungen sind monatlich wachsende Zahlen von Kundenkonten und Vertriebspartnerkonnten zu bewältigen. Ein Buchhaltungsunternehmen das nicht voll auf einer Massenbuchhaltung eingestellt ist, stößt hier schnell an seine personellen und zeitlichen Grenzen.

Eine fristgemäße Bearbeitung einer so großen Zahl von Einzelbuchungen kann nur durch ein effizientes Massenbuchhaltungssystem erfolgen. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die Anbindung der unterschiedlichsten Systeme. MLM-Unternehmen arbeiten in der Regel mit mehreren Softwaresystemen. Die Stammdaten werden dabei in einem CRM System vorgehalten die Bewegungsdaten (Ausgangsrechnungen, Provisionsgutschriften) kommen aus Shop-Systemen und einer speziellen MLM-Software. Oft gibt es zwischen den einzelnen Softwarekomponenten keine direkte Verbindung. Die Herausforderung für eine effiziente Massenbuchhaltung besteht in einer intelligenten Anbindung dieser Softwaresysteme an das massenorientierte Buchhaltungssystem.

Eine Massenverarbeitung von Buchungssätzen für MLM Unternehmen erfordert eine tiefgehende Branchenkenntnis. Oft fehlt auf der Seite des Dienstleisters und auf der Seite des Auftraggebers das Grundverständnis für den jeweils anderen Geschäftsbereich. Ein Unternehmer der es schafft in einem Vertrieb engagierte Massen zu motivieren, setzt sich in der Regel nicht mit den Feinheiten der ordnungsgemäßen Buchführung auseinander. Auf der anderen Seite wird ein klassischer Buchhalter Schwierigkeiten haben, die Geschäftspraktiken und die Vergütungsmodelle eines NLM Unternehmens nachzuvollziehen. Die UniKasso GmbH stellt hier den idealen Partner dar, da die Mitarbeiter auf mehrere Jahre Praxis in MLM im Bereich zurückgreifen können. “Wir sprechen die Sprache der MLM-Vertriebe. Mit den IT-Partnern unserer Unternehmensgruppe entwickeln wir schnell und effizient Schnittstellen zu den Softwaresystemen unserer Auftraggeber.” Berichtet der Geschäftsführer des Berliner Unternehmens. Auf Wunsch übernimmt die UniKasso GmbH neben der massenhaften Verbuchung von Geschäftsvorfällen auch andere Teilprozesse, wie zum Beispiel die Bereiche Fakturierung, Mahnwesen, Inkasso die Erzeugung von Provisionsgutschriften. Für die Auswertung stellt das Unternehmen seinen Auftraggebern onlinebasierte Reportings in Echtzeit zur Verfügung.

Die UniKasso GmbH ist ein Berliner Dienstleister für Buchführung- und Kontierungsarbeiten. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat sich auf die Massenverarbeitung spezialisiert. Neben dem klassischen Buchungsservice werden Fakturierung, Abrechnungsdienstleistungen, Zahlungsverkehr und Forderungsmanagement angeboten. Die UniKasso GmbH zeichnet sich durch ihre innovativen Lösungen aus. Durch die Nähe zu den zur Firmengruppe gehörenden IT-Unternehmen bietet die UniKasso GmbH ein einzigartiges Leistungspaket.

