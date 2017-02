Während in Deutschland der Trend zum Multichannel geht, boomt in China vor allem der Mobile Commerce (M-Commerce). Das liegt insbesondere am Erfolg des Messengerdienstes WeChat und der QR-Codes im Reich der Mitte. Deutsche Unternehmen sollten vor allem vier Strategien aus China für sich nutzen, um der Konkurrenz im E-Commerce gewachsen zu sein und sich auf zukünftige Entwicklungen vorzubereiten.

Gründe für den Erfolg des M-Commerce in China

Inzwischen shoppen rund 364 Millionen Chinesen über das Smartphone. Das entspricht einem 25%igen Wachstum im Vergleich zu 2015 und führt dazu, dass 50% aller Einkäufe im E-Commerce in China mittlerweile mobil erfolgen. Zum Vergleich: In Deutschland sind es gerade einmal 20%. Das liegt unter anderem daran, dass der E-Commerce in China noch vergleichsweise jung ist. Entsprechend hat sich keine Kultur des Shoppings über den PC entwickeln können. Die Chinesen sind von offline Shopping direkt zum M-Commerce übergegangen, ohne den Umweg über das Einkaufen von zu Hause aus zu gehen. Entsprechend sind 90% aller Telefonkäufe in China heutzutage Smartphone-Käufe und vor allem bei den 24-30 Jährigen steht der M-Commerce hoch im Kurs. In Deutschland hat sich der E-Commerce ganz anders entwickelt, weswegen hierzulande vor allem Multichannel-Strategien verfolgt werden, um den Ansprüchen von Einkäufern am PC und am Smartphone gleichermaßen gerecht zu werden.

WeChat und QR-Codes tragen zum Erfolg des M-Commerce in China bei

Die 2011 entwickelte App WeChat hat sich zum unverzichtbaren Browser im chinesischen E-Commerce entwickelt. Das Tool ist ausgesprochen vielseitig und erlaubt neben dem reinen Einkauf das digitale Bezahlen und Aktivitäten in Social Media Kanälen. Entsprechend nutzen Einzelhändler aus ganz unterschiedlichen Feldern die App als Grundlage für ihren Onlineshop und für die Kommunikation mit ihrer Zielgruppe. 700 Millionen aktive Nutzer verbucht WeChat für sich, von denen 94% täglich online sind. 61% sind sogar mehr als 10 Mal täglich online und 36% sogar mehr als 30 Mal. Der große Vorteil der Social Media Möglichkeiten von WeChat besteht in der Interaktivität. In Deutschland können Nutzer Inhalte lediglich liken und kommentieren. Bei WeChat werden beispielsweise zusätzlich Coupons für das Einladen von Freunden vergeben.

Im Gegensatz zu Deutschland gehören QR-Codes in China zum täglichen Leben. Die Nutzer scannen die Codes von Flyern, aus Schaufenstern oder von Produkten ab und erhalten Informationen auf ihr Smartphone. Mit diesen können sie leichter in einem Shop einkaufen und von Sonderaktionen profitieren. Des Weiteren ist es möglich, über QR-Codes Produkte zu bezahlen und Erfahrungen mit einem Shop oder Anbieter über Social Media Kanäle mit anderen zu teilen. QR-Codes werden von großen Unternehmen, kleinen Einzelhändlern und selbst Straßenhändlern angeboten. Der Erfolg gibt dieser Strategie Recht: Chinesen neigen dazu, Produkte verstärkt zu kaufen, die ihnen von Freunden empfohlen werden.

Diese Strategien aus China sollten deutsche Unternehmen für sich entdecken

Es gibt vor allem vier Strategien, die sich deutsche Händler vom chinesischen Markt abgucken können: