Lengow Day 2018 – eine der größten E-Commerce-Konferenzen Europas

Am 27. September 2018 trifft sich das Who-is-Who der E-Commerce Branche in Paris zum Lengow Day. Beim sechsten Event dieser Art steht das Thema „Customer Journey“ im Fokus der Aufmerksamkeit. Mit Programm, Austausch und Networking wollen sich die internationalen Teilnehmer allen Facetten des Themas „Kunden“ zuwenden und neue Impulse für ihre Arbeit mitnehmen. Die limitierten Tickets sind jetzt für alle Interessierten zu haben und Startups können einen Messetand für das Event gewinnen.

Der Lengow Day 2018 in Zahlen und Fakten

Der Lengow Day findet bereits zum sechsten Mal in Paris statt und hat sich zu einem bedeutenden Event für die E-Commerce Branche entwickelt. Am 27. September 2018 treffen sich 400 wichtige Persönlichkeiten des Onlinehandels zum Erfahrungsaustausch und zum Networking. Hierzu gehören neben Entscheidern aus dem Handel und Retail auch E-Commerce Experten, Referenten und Partner. Der Lengow Day ist ein internationales Event und lockt Teilnehmer aus der ganzen Welt an. Das Event findet im Pavillon Gabriel in den Champs-Elysées-Gärten im Zentrum von Paris statt und hat das Ziel, Trends, Entwicklungen und Herausforderungen im E-Commerce darzustellen, zu besprechen und aktiv mitzugestalten.

Alles für den Kunden – der Lengow Day beschäftigt sich mit der Customer Journey

Wie im Unternehmensalltag auch steht beim Lengow Day 2018 der Kunde im Mittelpunkt. Hierbei wird der Customer Journey besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Mit den drei Themenschwerpunkten „Get To Know Your Future Customers“, „Think Better, Act Closer“ und Go Beyond Your Achievments“ nähern sich die Teilnehmer des Lengow Days diesem Thema von verschiedenen Seiten und beleuchten unterschiedliche Aspekte. Unter anderem teilen Experten ihr Wissen im Rahmen eines abwechslungsreich aufgebauten Programms und andererseits werden innovative, internationale E-Commerce Lösungen vorgestellt. Der Lengow Day 2018 arbeitet mit Keynotes, Round Tables, Workshops und Case Study Präsentationen und bietet somit ein breites Programm mit unterschiedlichen Schwerpunkten für jeweils andere Zielgruppen.

Erfahrungsaustausch und Networking – kostbare Kontakte auf dem Lengow Day knüpfen

Beim Lengow Day geht es neben der Wissensvermittlung immer auch um den Austausch und das Networking. Deswegen stehen auf dem Event 20 von Lengow ausgewählte Partner bereit, die ihr Know-how, ihre Best Practises und ihre Success Stories mit den Besuchern teilen. Die Teilnehmer erhalten konkrete Handelsempfehlungen, wie sie ihr Online-Geschäft ausbauen können und im Rahmen von Netwroking-Sitzungen besteht ebenfalls die Gelegenheit zum Austausch. Hierbei ist der Lengow Day breit aufgestellt und wird somit den Anforderungen und Ansprüchen europäischer und internationaler Unternehmen und Entscheider gerecht.

Jeder weiß, dass Networking und Austausch im kleinen Kreis besser funktioniert als in großen Gruppen. Aus diesem Grund hat sich Lengow entschieden, die Zahl der verfügbaren Tickets für das Event zu limitieren. Es gibt einen speziellen Händler-Tarif, der ausschließlich E-Commerce Entscheidern aus dem Handel zur Verfügung steht. Zusätzlich haben Journalisten die Möglichkeit, ihre Akkreditierungswünsche an Lengow zu richten und ebenfalls an dem Event teilzunehmen. Tickets für den Lengow Day 2018 können jetzt vorbestellt werden. Startups haben zudem die Möglichkeit, einen kostenlosen Messestand für den Lengow Day 2018 zu gewinnen. Dafür müssen die Unternehmen 2016 oder später gegründet worden sein und ein Bewerbungsformular ausfüllen. Einsendeschluss ist der 30. August 2018.