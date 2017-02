Wenn Kunden etwas bestellen, wollen sie bis zur Auslieferung der Ware ausführlich über den aktuellen Versandstatus ihres Pakets informiert sein. Daher haben diejenigen Unternehmen Wettbewerbsvorteile, die umfassende und transparente Kundeninformationen bieten. Hierfür sind ganzheitliche Lösungen gefragt. Nur so können alle Kunden in unterschiedlichen Sprachen mit allen Informationen versorgt werden, die für sie relevant sind.

Kundeninformationen mit nur einem Tool verwalten

Gerade international aufgestellte Unternehmen beliefern häufig Kunden in vielen Ländern. Entsprechend müssen sie auf ihrem Webauftritt Informationen in ganz unterschiedlichen Sprachen anbieten. Denn nahezu alle Käufer wollen im Versandprozess auf dem Laufenden gehalten werden und regelmäßige Updates bekommen, wo sich ihr Paket gerade befindet. Das gilt umso mehr, wenn ein Unternehmen seine Produkte nicht nur über die eigene Website vertreibt, sondern zusätzlich auf diversen Portalen vertreten ist. Einzelne Mitarbeiter können das meist nicht leisten. Deswegen setzen immer mehr Betriebe auf automatisierte Tools, die den Kunden detaillierte Informationen zu den einzelnen Lieferungen zukommen lassen. Eine solche ganzheitliche Lösung soll alle Bereiche von Marken über Sprachen bis hin zu Lieferanten umfassen, sodass die Kundeninformation vollständig ist und vollautomatisch abläuft.

Anzeige

Eine Vielzahl von Unternehmen setzt in Sachen Kundeninformation auf das Tool parcelLab. Dieses verfolgt den gewünschten ganzheitlichen Ansatz und lässt sich auf eine Vielzahl von Unternehmensprozessen anpassen. Bei Versandprozessen dient das Tool beispielsweise dazu, Kunden über den anvisierten Versandzeitpunkt sowie eventuelle Verspätungen in Kenntnis zu setzen. Solche Informationen sind deutlich umfassender und hilfreicher als diejenigen, die von den Versanddienstleistern geboten werden. So erfahren Kunden beispielsweise nicht nur, wenn ihr Paket zu einer Poststelle geliefert wurde, sondern erhalten gleichzeitig die Öffnungszeiten dieser Filiale und sehen via Google-Maps die am besten geeignete Anfahrtsroute. Wenn es zu Verspätungen bei der Lieferung kommt, erfährt der Kunde das frühstmöglich und muss nicht sinnlos in seiner Wohnung warten. Die Kundeninformation erfolgt automatisch und aktiv, sodass sich ein Kunde nicht erst an das Unternehmen oder den Versanddienstleister wenden muss, um Informationen zu erhalten. Das Unternehmen Chal-Tec setzt parcelLab bereits seit 2015 ein. Innerhalb eines Jahres nach Implementierung des Tools waren die Kundenanfragen im Versandbereich um 24% zurückgegangen.

Ganzheitliche Lösungen zur Unternehmensoptimierung nutzen

Neben der Kundeninformation bieten ganzheitliche Lösungen wie parcelLab firmeninterne Vorteile. So erhalten Manager einen besseren Überblick über die Versandprozesse und können auf diese Weise Optimierungsbedarf erkennen. Mit diesem Wissen lassen sich Versanddienstleister besser briefen, sodass sie ihre Arbeit effizienter und professioneller durchführen können. Zudem lassen sich Serviceangebote auf der Firmenwebsite durch das Tool optimieren. Beispielsweise sind ganzheitliche Tools oftmals in der Lage, den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt im Voraus zu ermitteln. Kunden wüssten dann schon vor dem Kauf, wann sie ihre Bestellung in Händen halten werden. Für internationale Unternehmen im E-Commerce sind solche ganzheitlichen Lösungen daher eine gute Sache, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Unternehmensprozesse kontinuierlich zu verbessern.