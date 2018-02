Schon jetzt ist die Bedeutung von digitalen Kassensystemen für den stationären Handel immens. Mit zunehmender Digitalisierung wird dieser Trend noch zunehmen. Um die Stimmungslage der Unternehmen einzufangen, führt ibi research an der Universität Regensburg aktuell eine Umfrage durch. Es soll herausgefunden werden, wie die einzelnen Betriebe digitale Kassensysteme bereits jetzt nutzen und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Interessierte können noch an der Umfrage teilnehmen.

Welche Rolle spielen Kassensysteme im Unternehmensalltag?

Das Ziel der ibi research Umfrage ist es, den „Status Quo beim Einsatz von Kassensystemen“ zu ermitteln. Es geht darum, herauszufinden, welche Unternehmen Kassensysteme (nicht) einsetzen und aus welchen Gründen sie das (nicht) tun. Zu diesem Zweck wird eine Onlineumfrage durchgeführt, die etwa 10 Minuten dauert und an der Interessierte teilnehmen können. Im Endergebnis soll die Studie die Möglichkeit eröffnen, konkrete Anforderungen der Nutzer und Kunden an Kassensysteme klar zu benennen und hierdurch die Optimierung solcher Systeme zu ermöglichen. Hierbei stehen ibi zufolge die „anwendungsorientierten Lösungsentwicklungen“ im Fokus. Ausdrücklich sind Unternehmen aller Größenklassen und Branchen zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen, selbst dann, wenn sie gar kein Kassensystem verwenden.

Diese Fragen sind bei der Umfrage relevant

Im Rahmen der Umfrage wird zunächst geklärt, welche Art von Unternehmen der Teilnehmer führt und auf welchen Vertriebskanälen es tätig ist. Anschließend werden Fragen gestellt, die klären sollen, ob in dem betreffenden Unternehmen ein Kassensystem im Einsatz ist und welche Gründe bei der Entscheidung für oder gegen ein Kassensystem relevant waren. Im Weiteren wird die Frage aufgeworfen, ob die Anschaffung eines Kassensystems interessant ist und auf welchen Wegen sich die Umfrageteilnehmer über verschiedene Systeme und Möglichkeiten informieren würden.

In der Folge wird dann ermittelt, welche Anforderungen an ein Kassensystem und welche Funktionalitäten für die Nutzer von besonderer Relevanz sind. Hierbei werden die Unterbereiche „Kundenbindung“ und „Anbindung von Online-Kanälen“ genauer in den Blick genommen. Die einzelnen Aussagen sollen den Kategorien „zwingend nötig“, „wäre schön“ und „unwichtig“ beziehungsweise Zwischenstufen zugeordnet werden. Zudem wird gefragt, ob die Einrichtung des Kassensystems durch einen Anbieter für die Nutzer in Frage käme und ob sie sich schon mit der verschärften rechtlichen Situation für Kassensysteme (Stichwort GoBD) auseinandergesetzt hätten. Abschließend werden noch Fragen zu Größe und Umsatz des jeweiligen Unternehmens gestellt.

Teilnehmer der Umfrage können Preise gewinnen

Damit sich der Einsatz bei der Studie für die Befragten lohnt, verlost ibi unter allen Teilnehmern zwei Apple iPad Wi-Fi 32 GB. Voraussetzung für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist, dass die Teilnehmer volljährig sind, die Umfrage komplett ausgefüllt haben und alle relevanten Daten einschließlich einer gültigen E-Mail-Adresse angegeben haben. Zudem werden genaue Angaben darüber gemacht, welche Personen von der Teilnahme an der Umfrage ausgeschlossen sind und welche Modalitäten bei der Auswahl gelten.