4.4 von 5 Bewertungs-Punkten hat das BoxHotel Göttingen ein halbes Jahr nach seiner Eröffnung von seinen Gästen bekommen. Hervorragend schnitt auch die App ab, auf der das Konzept des ersten vollständig App-basierten Hotels aufsetzt. Die Hotel-App der Hotelbird GmbH ermöglicht es Hotelbetreibern, App-basierte Systeme für verschiedenste Services im Hotel einzusetzen. Das BoxHotel des als “Apothekenrebell” bekannt gewordenen Unternehmers Oliver Blume, setzt dies seit einem Jahr in vollständiger Konsequenz um: Hier ersetzt die App erstmals auch die klassische Rezeption.

Wer im weltweit ersten BoxHotel einchecken möchte, lädt die App auf sein Smartphone, registriert sich, checkt ein, bekommt Zimmernummer und digitalen Zimmerschlüssel, öffnet damit Hotel- und Zimmertüren – und checkt ebenso kontaktlos wieder aus dem Hotel aus. Zudem erhält er via App alle wichtigen Informationen über Lokalitäten und Angebote in der Umgebung des Hotels. “Mit der BoxHotel App gestalten wir die Reise des Gastes mit digitalen Mitteln einfacher und effizienter, denn je zuvor”, betont Hotelbird-Gründer und CEO Juan A. Sanmiguel.

Das BoxHotel mit den funktional bis ins letzte Detail durchdesignten, nur wenigen Quadratmeter kleinen Single-, Standard- oder Comfort-Zimmer – genannt “Boxen” – in der Göttinger Innenstadt wird laut seinem Initiator Oliver Blume Prototyp für eine Vielzahl vergleichbarer günstiger Übernachtungsmöglichkeiten in City-Toplagen sein. Blume: “In den Zeiten von Flixbus & Co war es überfällig, das passende Hotel neu zu denken, das gutes Schlafen zu Discountpreisen möglich macht. Schön, wenn die Reisenden günstig an ihr Ziel kommen – aber wo übernachten? Unsere BoxHotels bieten die smarte innerstädtische Alternative – und die Hotelbird-App bot die perfekte und in Teilbereichen bereits in anderen Hotelkonzepten bewährte Grundlage, unser Konzept technisch umzusetzen.”

Die Kunden danken es, wie das Gästebuch zeigt: “Super Konzept und unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis! Weiter so!!!”. Super, klasse Lage, immer wieder”, “War eine tolle Erfahrung, werde das häufiger mal nutzen.”, “Tolle Idee, genau das, was ich gesucht habe!”, “Ich war positiv überrascht und habe mich sehr wohl gefühlt. Gerne buche ich diese komfortable, innovative Lösung wieder.”, “Ich war bereits das zweite Mal in dem Box Hotel Göttingen. Es war wieder alles in Ordnung. Ich würde dort noch einmal buchen.”

Ab Anfang 2018 werden zudem eine direkte Buchungsmöglichkeit und die Zahlungsfunktionalität der Hotelbird App für die BoxHotel Gäste verfügbar sein. Mit der direkten Buchungsmöglichkeit können Gäste mit wenigen Klicks eine Box zu speziellen Raten buchen und direkt über die BoxHotel App bezahlen.

Bildquelle: @hotelbird GmbH

Die Hotelbird GmbH wurde im April 2015 von Juan A. Sanmiguel und Korbinian Hackl in München gegründet. Das Unternehmen entwickelt App-basierte Lösungen für die Hotelbranche, die es den Hoteliers ermöglichen, den Kontakt zu den Gästen effizient und komfortabel zu gestalten, Gäste als Kunden zu binden sowie Prozesskosten zu senken. Hotelbird automatisiert den Kommunikationsprozess zwischen Rezeption und Gästen und integriert seine mobilen App-Anwendungen vollständig in die bestehenden Inhouse-Softwaresysteme der Leistungsträger. Direkte Buchung, Check-in, Zimmerschlüssel, Bezahlung und Check-out können ohne jeglichen Medienbruch über das mobile Device des Gastes laufen – in einer App vereint. Darüber hinaus können digital weitere touristische oder gastronomische Informationen oder Aktionen für den Gast hinterlegt werden.

