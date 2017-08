Als Medienpartner des E-Commerce BBQ in Bielefeld am 01. September 2017, freuen wir uns, 3x eine Freikarte unter unseren Lesern verlosen zu dürfen. Dazu müssen Sie nur diesen Artikel über Twitter, Facebook oder Google+ teilen und dabei den Hashtag #ecbbq17 verwenden. Per Zufallsgenerator werden wir dann die Gewinner ermitteln.

E-Commerce BBQ – 1. September 2017 – Bielefeld

Expertenvorträge & Workshops

Beim E-Commerce BBQ wird der E-Commerce in seiner ganzheitlichen Wertschöpfungskette betrachtet und sich Themen gewidmet, die über den Erfolg oder den Flop eines Onlineshops entscheiden können. Neben der Entwicklung des eigenen Onlineshops über das Online-Marketing bis hin zur kompletten Logistik.

Ausgewählte Experten werden ihr Wissen mit Ihnen teilen:

Networking, BBQ-Party, Smoker-Buffet & Cocktail-Lounge

Was man als Onlinehändler täglich erlebt und was einen daran hindert erfolgreich zu werden und wie man dieses umgeht erfährt man am besten von schon erfolgreichen Webshop-Betreibern. Tauschen Sie sich über die wichtigsten Themen mit Praktikern bei Grillspezialitäten und feinen Cocktails aus.

Wie kann ich gewinnen?

Einfach diesen Beitrag bei über Twitter, Facebook oder Google+ teilen und dabei den Hashtag #ecbbq17 verwenden. Teilnahmeschluss ist der 23.08.2017!

Das ECB-Team wünscht viel Glück! 🙂