Evergreensystem 3.0 von Said Shiripour: mit Online-Marketing zum Erfolg?

Wenn Sie sich online über das Thema “Internetmarketing” informieren möchten, stoßen Sie früher oder später auf das Evergreensystem von Said Shiripour. Der gebürtige Iraner ist der Inbegriff für den schnellen wirtschaftlichen Aufstieg mit den Mitteln des Online-Marketings. Schon nach seinem Abitur im Jahr 2011 war Said Shiripour sich im klaren darüber, dass er später einmal mit dem Rechner sein Geld verdienen wird. Schon während seines Studiums konnte er von zu Hause arbeiten und nebenbei einige 100 Euro zusätzlich verdienen – was ihm neben dem BAföG und Kindergeld ein durchaus annehmbares Auskommen sicherte. Weitaus beeindruckender ist allerdings noch, welches Potenzial er im Affiliate Marketing erkannte. Durch das Evergreensystem, welches mittlerweile in der Version 3.0 erhältlich ist, wird dieses Wissen weitergegeben.

Erfolgreich schon als Student

Said Shiripour machte nicht die typischen Anfängerfehler, indem zu viel Geld für Produkte ausgegeben wurde, die letztlich nur über das Business informieren. Er konnte vielmehr die Erfahrungen, die er während des Studiums sammelte, konkret in die Praxis umsetzen. Nach dem Studium beschloss er, Affiliate Marketing professionell zu betreiben und damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Bereits im ersten Monat soll sein Einkommen so hoch gewesen sein, dass nach Abzug aller Lebenshaltungskosten noch ein Überschuss von etwa 1.500 Euro übrigblieb. Die Kehrseite der Medaille: bis zu 15 Stunden musste er am Tag arbeiten; nicht mit eingerechnet sind unzählige Stunden die er damit verbrachte, sich über Videokurse das notwendige Know-how zu beschaffen. Irgendwann sprudelten die Einnahmen zuverlässig und mit weitaus geringerem Aufwand, da kam Shiripour eine weitere clevere Idee: natürlich könnte er auch einfach sämtliche Methoden, die sich als wirklich effektiv und wirksam erwiesen hatten, vermarkten und dadurch für eine WIN-WIN-Situation sorgen: zum einen konnte er die Einnahmen durch den Verkauf der Kurse weiter erhöhen, zum anderen können auf diese Weise weitere zukünftige Online-Marketer von seinem Know-how profitieren. Im Ergebnis entstand das noch heute unerreichte Evergreensystem.

Aufs Wesentliche beschränkt

Die Kurse von Said Shiripour zeichnen sich durch einige besondere Eigenschaften aus: Sie sind leicht erlernbar, vermitteln das für die Praxis notwendige Wissen und erfordern keine Vorkenntnisse. Vor allem ist alles auf das Wesentliche beschränkt. Wer durch Online-Marketing viel Geld verdienen möchte, muss natürlich wissen, wie sich CMS-Systeme wie WordPress nutzen und optimieren lassen. Auch E-Mail Marketing oder Informationen zum Finden einer Nische für das eigene Business werden in diesem Leistungspaket gebündelt. Natürlich müssen Sie sich ebenso fragen, wie Sie für ihre Website Besucherströme bündeln können, damit die Marketingmaßnahmen auch tatsächlich von Erfolg gekrönt sind. Auch die Erzeugung dieses Traffics wird von Said Shiripour in seinem Evergreensystem thematisiert. Insgesamt zehn Videokurse setzen unterschiedliche Schwerpunkte, damit Sie umfassend informiert werden und mit Ihrem eigenen Online-Business sofort starten können. Die ersten Pressestimmen zeigen durchaus, dass das System in den letzten Monaten und Jahren noch weiter verbessert werden konnte. Hier finden Sie eine Review vom Evergreen.-System 3.0.

Fazit: Gebündeltes Know-how von einer Branchen-Ikone

Am Ende zeigt sich: der Name ist Programm: Said Shiripour nannte sein Kursprogramm “Evergreensystem”, weil es immer funktioniert – in 160 Videos bekommen auch Sie die Chance, sich den einen oder anderen Euro hinzu zu verdienen.

Trend produkt ist das freies Portal für Online Kurse Erfahrungen Ehrliche Tests + Premium Einblicke in Kurse + Gratis Kurse und Buche

Kontakt

Trend produkt

Martin Niederl

Feldbacherstrasse 46g3

8093 St.Stefan im Rosental

06648246729

info@trend-produkt.com

http://trend-produkt.com/