Erste ADCADA Werbespot Eigenproduktion für FASHION.ZONE

FASHION.ZONE präsentiert Mode von Sportalm – Videodreh an der Ostsee und in der Hansesatdt Rostock

FASHION.ZONE steht für hochwertige Premiummode – und so wird die Ware auch präsentiert. Neben professionellen Models für die Darstellung der Artikel im Shop, entstand nun auch von der adcada GmbHder erste hauseigen produzierte Werbespot für die Marke Sportalm Kitzbühel.

Die Aufnahmen entstanden alle an 3 verschiedenen Drehorten – in der Rostocker City so wie am Ostseestrand von Hohe Düne und stellen einen kompletten Tag, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, dar. Knapp 2 Stunden Rohaterial nahm das ADCADA Filmteam dafür auf und am Ende entstand ein 1 minütiger Werbesport – ” FASHION.ZONE präsentiert Sportalm Kitzbühel“.

Weitere Werbespots – beste Präsentation auch für die Partnershops

Dieser Werbespot ist der Erste einer großen Reihe die in den nächsten Monaten folgen soll. ADCADA bietet in seinem Tochterunternehmen FASHION.ZONE bereits über 40 Marken an – diese Anzahl soll in den nächsten Monaten weiter wachsen damit in dem Online Shop sowie für alle Partnershops über adcada.market, die Auswahl noch größer wird.

adcada GmbH

Handel, Immobilien, Marketing & Finanzen

Die adcada GmbH ist eine konzernleitende Muttergesellschaft für ein Portfolio von Beteiligungsgesellschaften, die die Bereiche Handel, Immobilien, Finanzen sowie Marketing abdecken. Darüber hinaus ist die adcada GmbH in der Akquisition weiterer Beteiligungen und gegebenenfalls in Desinvestitionen tätig. Sie gibt die strategische Ausrichtung für die Geschäftsbereiche vor und schafft bzw. stärkt durch geeignete investive und / oder kommunikative Maßnahmen die Voraussetzungen für Wachstum und die Nutzung von Synergien.

