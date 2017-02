Erfolgreich online verkaufen: branchbob setzt Kundenfeedback um

branchbob erweitert sein Baukasten-System um weitere Features und Apps

Branchbob ist ein Produkt der Element1 Media GmbH aus München und ist seit 2016 auf dem Markt. Unter dem Motto “Selbstgemachtes einfach verkaufen” entsteht mit Hilfe eines Baukastensystems in wenigen Schritten und ohne große technische Vorkenntnisse der eigene Online-Shop. Mit dem Rundum-Sorglos-Paket kann der Shop nach den individuellen Wünschen des Verkäufers hinsichtlich Design und Inhalt erstellt und gestaltet werden. Für die Nutzer ist branchbob kostenlos. Es fallen ausschließlich 1,5% Verkaufsgebühren pro Umsatz an.

Seit kurzem ist ein neues Update auf dem Markt, welches das bestehende Baukastensystem um zusätzliche Apps und Features erweitert. “Uns ist das Feedback unserer Kunden sehr wichtig”, sagt Marc Köhler, Geschäftsführer und Gründer von branchbob. “Dieses setzen wir konsequent um, so dass wir auch weiterhin unsere E-Commerce Lösung kunden- und bedarfsgerecht ausbauen können.”

Durch das neue Shop Design “Premiumseller” erhält der Kunde bereits schon auf der Startseite einen ersten Überblick über die Produktpalette des Verkäufers, die durch Gruppenbilder angezeigt wird. Auch Videos und PDFs sind nun auf allen Produktdetailseiten integrierbar. Für Nutzer, die Produkte mit einem bestimmten Volumen anbieten, kann der Grundpreis eingestellt werden. Dazu werden dann die Menge und die Berechnungsgrundlage eingegeben, und branchbob berechnet daraus den Grundpreis für das Produkt.

Zudem wurden weitere Marketing Apps und Features entwickelt, wie beispielsweise der Promotion Teaser oder die Einstellung von Rabattaktionen. Diese unterstützen branchbob Nutzer, weitere Kunden in ihren Shop zu locken und zum Kauf zu animieren. Für diejenigen Nutzer, die ihren Kunden die Versandkosten ersparen wollen, kann hierfür die kostenlose App “Versandkostenfrei” genutzt werden. Dort kann ein Mindestbestellwert oder ein zeitlich befristeter Code zur kostenfreien Lieferung angegeben werden.

Auch die Verknüpfung und Integration der eigenen Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram oder Twitter ist nun durch den Einsatz der “Social Media” App möglich. Auf diese Weise können Neuigkeiten, Produktneuheiten und Aktionen mit den Followern geteilt werden. Wer möchte, kann außerdem Social-Media-Buttons in seinen Shop einbinden, um seine Kunden aktiv teilhaben zu lassen.

“Neben der Entwicklung von neuen Apps und Features haben wir parallel auch ein Update an unserer Serverlandschaft durchgeführt”, ergänzt Marc Köhler. “Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die Shops unserer Nutzer auch in Zukunft schnell laufen.” Zudem wurde die Ausfallsicherheit gesteigert, damit die Freude am Verkaufen mit branchbob weiterhin anhält.

Über branchbob

branchbob bietet Händlern und Produzenten eine E-Commerce-Lösung für einfaches Verkaufen im Internet. Über ein Baukasten-System erstellen Händler in wenigen Schritten einen eigenen, individualisierten und rechtssicheren Online-Shop. Diverse Apps ermöglichen darüber hinaus weitere E-Commerce-Lösungen wie beispielsweise die Anbindung an Payment-Systeme, Vertriebsmarketing und Logistikangebote.

branchbob ist ein Produkt der Element1 Media GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in München ist seit mehr als zehn Jahren Spezialist für innovative E-Commerce-Lösungen. branchbob ist seit 2016 auf dem Markt.

