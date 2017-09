Amazon bietet nun mit Enhanced Brand Content Gelegenheit zu exklusiven Produktbeschreibungen, die als A+ Content bekannt sind. Diese stehen allen Händlern zur Verfügung, die eine eigene Marke besitzen. Dabei handelt es sich allerdings um eine eingeschränkte Verwendung von A+ Content. Dazu können Sie verschiedene Templates nutzen, die Amazon bereitstellt. So lassen sich Ihre Produktbeschreibungen ansprechender gestalten. Vor allem durch das Hinzufügen von Bildern ist das möglich. Videos können noch nicht hinzugefügt werden. Es hängt von den Templates ab, wo Text und Bilder hinzugefügt werden können.

Was genau ist Amazon Enhanced Brand Content?

Alle Händler, die als Lieferant für Amazon tätig sind, gehören zu den Mitgliedern des exklusiven Vendor-Programms. Zu den Vorteilen das Programms gehört der bereits erwähnte A+ Content. Dabei handelt es sich um eine Produktdetailseite, die wesentlich größer ist und mehr gestalterischen Freiraum bietet als bisher angeboten. Doch auch normalen Händlern können das Programm Enhanced Brand Content jetzt nutzen. Das Programm ermöglicht also die Präsentation eigener Marken, die freie Gestaltung von größeren Fotos, erweiterte Textplatzierungen, bietet Vergleichstabellen und unterschiedliche Templates für Ihre Inhalte. Diese neuen Möglichkeiten können allerdings nur für Produkte eigener Marken genutzt werden. Falls auch Fremdmarken zu Ihrem Sortiment gehören, dürfen Sie Enhanced Brand Content für Ihre Produktdetailseiten dieser nicht verwenden.

In der Testphase ist Enhanced Brand Content kostenlos

Zu Beginn soll das Programm von Amazon kostenlos bereitgestellt werden. Content, der erstellt wurde, bis eine Gebührenstruktur eingeführt wird, bleibt Ihnen erhalten. Die Erstellung einer Produktdetailseite ist momentan zu unterschiedlichen Kosten möglich. Das hängt davon ab, ob der Content von Amazon oder Ihnen erstellt wurde. Die Kosten variieren von 0 bis 400 US-Dollar für Seiten, die Sie selbst erstellt haben sowie zwischen 500 und 1.500 US-Dollar für alle von Amazon erstellten Seiten. Kommt es durch das Programm dazu, dass sich Ihr Umsatz und die Conversionrate erhöht, kann es sich um eine gute und sinnvolle Investition handeln.

Wer darf Enhanced Brand Content verwenden?

Wie schon erwähnt, dürfen Sie nur am Programm teilnehmen, wenn Sie Ihre Marke bei Amazon registriert haben. Sie dürfen die erweiterten Produktbeschreibungen selbstständig vornehmen, müssen allerdings dafür eine Genehmigung von Amazon haben. Maximal 20 Seiten sind in diesem Zusammenhang erlaubt. Eine Genehmigung wird innerhalb von 24 bis 48 Stunden erteilt. Es kann jedoch zu gewissen Zeitpunkten, zum Beispiel in der Weihnachtszeit etwas länger dauern.

Welche Vorteile bietet Enhanced Brand Content?

Mit diesem Programm ist es möglich, das Markenerlebnis Ihrer Kunden erheblich zu steigern. In der Regel bestehen herkömmliche Produktbeschreibungen bei Amazon lediglich aus Text. Die Möglichkeit, hochwertige Bilder und attraktive Typografien zu erstellen, kann die empfundene Hochwertigkeit Ihrer Artikel wesentlich steigern und Ihren Kunden weitere Informationen geben. Der große Vorteil des Programms besteht also darin, dass Ihre neuen Produktbeschreibungen sich positiv auf Ihre Conversionrate auswirken. Das fördert natürlich Ihren Umsatz.

Wie können Sie den Erfolg des Programms messen?

Um den Erfolg Ihrer Enhanced Brand Content Seiten messen zu können, sollten Sie sich die Auswirkungen des Programms auf Ihre Conversionrate und Ihren Traffic im Zeitverlauf ansehen. Dort stellen Sie fest, ob beides gesteigert werden konnte. Allerdings entscheidet letztendlich Ihr Umsatz, wie erfolgreich Sie mit Enhanced Brand Content sind. Dennoch ist es sinnvoll, auch die Gründe, die für die Steigerung verantwortlich sind, zu verstehen.

Was Sie bei Enhanced Brand Content Seiten nicht dürfen

Sie haben es sicherlich schon geahnt, dass Amazon für die Erstellung dieser Programmseiten Regeln bestimmt hat, die Sie unbedingt beachten sollten. Zu diesen Regeln gehört es, dass Sie innerhalb der Seiten nichts über Ihre Firma oder zu verschiedenen Kontaktinformationen angeben dürfen. Produkte Ihrer Wettbewerber dürfen Sie ebenfalls nicht erwähnen. Werbliche Angaben über Angebote und Preise, zum Beispiel Phrasen wie „bester Preis“ sind ebenfalls verboten. Zum Thema Versand dürfen keine Angaben gemacht werden. Markenschutzsymbole und Copyright sind nicht erlaubt. Der Bezug zu eventuellen Kundenbewertungen darf nicht vorgenommen werden. Content anderer Seiten darf nicht eingebunden werden, beispielsweise Zitate aus dem Fernsehen oder aus Zeitschriften. Unscharfe oder sonstige mangelhafte Fotos dürfen nicht eingestellt werden. Garantieversprechen und Angaben zu Garantien sind nicht erlaubt. Texte oder Logos, die dem von Amazon ähneln, dürfen ebenfalls nicht hinzugefügt werden.

Fazit zu Enhanced Brand Content von Amazon

Sie haben die Möglichkeit, Enhanced Brand Content zu nutzen, um so das Markenerlebnis zu steigern und die Conversionrate positiv zu beeinflussen. Allerdings dürfen Sie das Programm nur nutzen, wenn Sie Ihre Marke als Händler bei Amazon registriert haben. Bei Google werden EBC Bilder und Texte indexiert. Momentan ist das Programm Enhanced Brand Content noch kostenfrei, was jedoch vermutlich nicht so bleiben wird. Es ist empfehlenswert, die Auswirkungen des Programms regelmäßig zu überprüfen und zu messen.