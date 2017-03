In seinem Verkäuferportal stellt eBay Interessierten kostenlose Tutorials zur Verfügung. Hier erfahren Onlinehändler Wissenswertes über erfolgreiches Verkaufen bei eBay. Die als Verkäufer-Trainings bezeichneten Videos haben das Ziel, eBay als Verkaufsplattform für Händler noch interessanter zu machen. Die Videos werden von eBay-Profis erstellt und das Themenspektrum ist breit gefächert.

Das Ziel der Verkäufer-Trainings von eBay

Ab sofort ist eBay um eine Funktion reicher: Nutzer können sich im Verkäufer Portal Tutorials rund um das Verkaufen auf dem Marktplatz kostenlos ansehen. Die Videos werden von eBay-Mitarbeitern erstellt, die erfahrene Profis in ihrem Bereich sind. Die Videos richten sich an Einsteiger bei eBay, haben aber auch für erfahrene Verkäufer und große Unternehmen Nützliches zu bieten. Die Videos sind im Schnitt 5-8 Minuten lang und behandeln jeweils ein konkretes Thema. Das Ziel dieser Tutorials besteht darin, neue Händler für eBay zu begeistern und bewährte Verkäufer an den Marktplatz zu binden. Immerhin muss sich eBay gegen eine Vielzahl an Konkurrenten wie Amazon behaupten. Durch die Videos erhofft sich die Plattform eine größere Popularität. Zwar sind die meisten der hier gebotenen Informationen und Tricks speziell auf eBay zugeschnitten, viele lassen sich aber auch universell für den eigenen Shop und den E-Commerce schlechthin nutzen.

Diese Themen werden in den Tutorials behandelt

Die in den eBay Tutorials behandelten Themen sind abhängig von der jeweiligen Zielgruppe, die damit angesprochen werden soll. So gibt es beispielsweise Videos für Einsteiger, in denen die ersten Schritte auf dem Marktplatz vorgestellt werden. Von der Bearbeitungszeit beim Versand über Rabatte bis hin zu eBay Cockpit Pro werden hier die Basics für erfolgreiches Verkaufen bei eBay präsentiert. Fortgeschrittene Onlinehändler erfahren demgegenüber, wie sie ihren Betrieb optimal managen, indem Angebote angepasst oder für mobile Endgeräte optimiert werden beziehungsweise indem eBay Plus zum Einsatz kommt. Für Profis wird hingegen erläutert, wie man mit dem eigenen Unternehmen bei eBay expandieren, eine größere Zielgruppe ansprechen und die eigenen Umsätze steigern kann. Hier stehen zum Beispiel Videos zu Anzeigenkampagnen, Verkäufer-Cockpit Pro und zu Verkaufsaktionen bereit.

All diese Videos zeichnen sich dadurch aus, dass sie zu ihrem jeweiligen Thema eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bieten, die klar verständlich und praxisnah ist. Onlinehändler können die hier vorgestellten Tipps direkt umsetzen und anwenden. Die eBay-Mitarbeiter bestechen durch ein fundiertes Expertenwissen, erklären Sachverhalte aber so, dass die Zuschauer sie leicht begreifen. Zudem sind die Videos in einer übersichtlichen A-Z-Tabelle aufgelistet, sodass auf Wunsch gezielt nach bestimmten Themen gesucht werden kann. Sukzessive soll das Angebot an Videos ausgebaut werden. Hierbei werden die Anliegen und Fragen der Onlinehändler darüber entscheiden, welche Themen in Zukunft zur Sprache kommen.

Hier geht es zu den eBay Tutorials.

So profitieren Onlinehändler von den eBay Tutorials

Onlinehändler gewinnen durch die eBay Tutorials einen guten Einblick in die Funktionsweise des Marktplatzes. Wer bei eBay erfolgreich sein möchte, muss bestimmte Regeln befolgen. Die Tutorials bieten eine professionelle und fundierte Übersicht über die Funktionsmechanismen von eBay, zu denen beispielsweise der Einsatz von Bildern, die mobile Optimierung und der eBay-Verkäuferschutz gehören. All diese Informationen sind für das Verkaufen auf dem Onlinemarktplatz hilfreich, sie können vielfach aber auch auf den E-Commerce im Allgemeinen übertragen werden. Hierdurch lassen sich auch die eigenen Unternehmensprozesse optimieren und die Funktionsweise des eigenen Onlineshops verbessern.