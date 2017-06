diva-e und One Advertising AG performen zukünftig gemeinsam

Der Spezialist für Suchmaschinen- und Online-Marketing mit Standorten in München und Berlin entwickelt mit 80 Mitarbeitern performanceorientierte Lösungen für die digitale Verkaufsunterstützung. Die One Advertising AG wurde bei den SEMY Awards 2017 gerade zum zweiten Mal als “Beste SEO Agentur” ausgezeichnet. Sie trägt das SEO Qualitätszertifikat des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) in allen drei Bereichen Strategie, Onpage und Offpage sowie das SEA und das Affiliate Marketing Zertifikat des BVDW. Die Gründer und Vorstände Christian Paavo Spieker und Andreas Kelnberger sind seit 1997 im performanceorientierten Online-Marketing erfolgreich und gelten in der Branche als Pioniere und Innovatoren.

Christian Paavo Spieker wird der One Advertising weiterhin als CEO vorstehen und gemeinsam mit Michael Peschl, bisher Head of SEO, die Geschäftsführung der One Advertising übernehmen. Andreas Kelnberger scheidet aus der Geschäftsführung aus und wird den Auf- und Ausbau des Bereiches Display Performance federführend verantworten. Das Führungsteam der One wird durch Andrey Cekovski komplettiert, der den Bereich Technik & Development verantworten wird und zukünftig als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft One Commerce agiert.

Die One Advertising AG gehört zu den führenden Anbietern von Performance-Marketing-Lösungen in Deutschland. Dank interdisziplinärer Kompetenzen in den verschiedenen Fachbereichen bietet sie Kunden Fullservice-Dienstleistungen: von der konzeptionellen Online-Marketing-Planung bis zur technischen SEO-Konditionierung. Die One Advertising wird mit diesen Kernkompetenzen die Business Unit Online- und Content-Marketing der diva-e-Gruppe anführen und komplettieren.

“Der einzigartige Ansatz aus kreativer Kampagnenkonzeption und einem eigenen Analyse-Tool-Instrumentarium ergänzt unsere Positionierung als Technologie- und Marketingdienstleister für digitales Business hervorragend” so Tilman Au, als Co-CEO der diva-e-Gruppe für den Bereich M&A zuständig. “Wir sind stolz, dass wir so einen herausragenden und unternehmerisch geprägten Player wie die One Advertising AG dafür gewinnen konnten, Teil unserer Gruppe zu werden”.

“Wir bauen damit unsere Performance-Marketing-Services entscheidend aus und unterstreichen unseren Anspruch, unsere Kunden mit nachhaltigen und messbaren Lösungen in allen Bereichen der digitalen Wertschöpfungskette erfolgreich beraten zu können” ergänzt Axel Jahn, CEO der diva-e.

One Advertising Gründer Christian Paavo Spieker ist vom Erfolg der zukünftigen Partnerschaft überzeugt: “Die diva-e hat uns mit ihrem unternehmerischen Ansatz von Beginn an überzeugt. Für mich war es wie Liebe auf den ersten Blick, denn sich täglich weiter zu entwickeln und das Leistungsangebot zu verbessern, lag schon immer auch in der DNA der One.” Der Team- und Kompetenz-Verbund mit 460 neuen Kollegen bietet allen Kunden der One künftig an neun zusätzlichen Standorten in Deutschland neue Dienstleistungen wie Strategieberatung, Plattform-Entwicklung und Managed Infrastructure. “Künftig werden wir als Lösungsanbieter für digitales Marketing mit einem ganzheitlichen Beratungs- und Servicekonzept auch die Anforderungen der größten Kunden erfüllen und unser Kunden-Portfolio im Bereich der mittleren und großen Unternehmen weiter ausbauen können”, so Spieker weiter.

Der Erwerb erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kartellbehörden.

Über diva-e Digital Value Enterprise GmbH

Die diva-e Digital Value Enterprise GmbH, mit Hauptsitz in Berlin ( www.diva-e.com), bietet Unternehmen das komplette Lösungsportfolio für den Aufbau ihres digitalen Ecosystems. Als professioneller Partner mit langjähriger Erfahrung begleitet sie Kunden bei der Planung, Umsetzung und Optimierung von Projekten entlang der digitalen Wertschöpfungskette. Dies umfasst unter anderem die Bereiche digitale Strategieberatung und datengestützte Evaluierung rund um digitale Transformations- und Geschäftsprozesse, Markenentwicklung & Design, Aufbau und Anpassungen von E-Commerce-Plattformen, PIM und Content Management, User-Experience-Optimierung, Performance Marketing, Content Marketing & SEO, Entwicklung und Design von CMS und Webseiten sowie Web- & Mobile-Apps, und Hosting- und Application-Management-Services.

Mit über 50 Millionen Euro Umsatz und ca. 460 Mitarbeitern an 10 Standorten in ganz Deutschland (Berlin, Bielefeld, Bochum, Frankfurt, Hamburg, Jena, Karlsruhe, Leipzig, München, Stuttgart) sowie mit einem Partnerbüro in Cincinnati/USA gehört diva-e zu den größten Digital-Dienstleistern am Markt. Unternehmen protieren von erstklassigen Technologie-Partnerschaften, unter anderem mit Adobe, SAP, hybris Software, e-Spirit, Hippo, OpenText, DOTCMS, AX Semantics und Intershop. Zahlreiche Top-100-Unternehmen vertrauen bereits auf ihre Expertise, Lösungen und Services. Dazu gehören B2B- und B2C-Player unterschiedlichster Branchen wie 1&1, AMD, Bauerfeind, Bayer, Beiersdorf, Bauerfeind, Carl Zeiss, dm-drogerie markt, Ebay, Edeka, EnBW, E.ON, FC Bayern München, Hekatron, Hypo Vereinsbank, Intersport, Osram, Postbank, Schott, Sky Deutschland, Unilever, Zalando.

Über die One Advertising AG

Die One Advertising AG mit Sitz in München ist Ihre Agentur für Suchmaschinen- und Online-Marketing. Rund 80 Mitarbeiter entwickeln und steuern Performance-orientierte Lösungen für die digitale Verkaufsunterstützung. One Advertising macht Online-Marketing- und Vertriebsmaßnahmen mit einem innovativen Kampagnen- und Analyse-Instrumentarium transparent und messbar. Wir sichern Ihnen einen höchstmöglichen ROI auf Basis langjähriger Erfahrungen mit SEO- und SEM-Strategien. Dank interdisziplinärer Kompetenzen in verschiedenen Fachbereichen bietet One Advertising Fullservice-Dienstleistungen: von der konzeptionellen Online-Marketing-Planung bis zur technischen SEO-Konditionierung. Die One Advertising AG gehört heute zu den führenden SEO- und SEM-Agenturen in Deutschland und hat 2015 und 2017 jeweils den SEMY Award als “Beste SEO Agentur” in Deutschland gewonnen.

Langjährige Erfahrungen aus branchenübergreifenden Kundenprojekten und intensive Partnerschaften mit führenden Anbietern von E-Shop-Systemen machen One Advertising darüber hinaus zu einem kompetenten Projektpartner für E-Commerce-Lösungen und alle Maßnahmen der digitalen Vertriebsförderung bzw. Verkaufsoptimierung (E-Sale Optimization).

One Advertising wurde 2006 von den beiden Vorständen Christian Paavo Spieker und Andreas Kelnberger gegründet. Beide gehören zu den Pionieren im Suchmaschinen-Marketing und sind seit 1999 im SEO-Business aktiv. Mit ihren integrierten Service- und Consulting-Dienstleistungskonzepten adressiert One Advertising vorwiegend mittelständische und große Unternehmen aus den Bereichen Handel, Dienstleistungen und Konsumgüter.

