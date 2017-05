Nach einem Jahr Weiterbildung neben der täglichen Arbeit bei metapeople haben jetzt vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Duisburger Performance-Agentur ihr Zertifikat als „Digital Performance Architect“ überreicht bekommen. In der ersten Runde der Exzellenzinitiative wurden Produkt-Experten zu Consultants qualifiziert, die abteilungsübergreifend verschiedene Disziplinen des Online-Marketings beherrschen. Gemeinsam mit den Verantwortlichen in großen Unternehmen können sie nun noch besser ganzheitliche Online-Werbestrategien entwickeln und die digitale Transformation dort unterstützen.

Eine Studie des Weiterbildungsspezialisten WBS TRAINING AG hat es kürzlich an den Tag gebracht: Die Unternehmen in Deutschland suchen verstärkt Fachleute und Spezialisten in den Bereichen Online-Marketing, Social Media, Webdesign oder App-Entwicklung. Im Januar 2017 waren dafür fast 10.000 Stellen ausgeschrieben, die nur schwer zu besetzen sind. Gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von über 16 Prozent. „Die steigende Nachfrage nach Experten für die digitale Kommunikation geht nicht nur von Verlagen und Händlern aus, sondern zunehmend von Unternehmen aller Branchen, allen voran die Dienstleister“, so die Studie.

Etwas gegen den Fachkräftemangel tun

Auch bei der Duisburger metapeople GmbH, die als Teil der netzwerkunabhängigen, börsennotierten NetBooster-Gruppe mit Sitz in Paris mit 170 Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum namhaften Kunden in den Bereichen Affiliate-Marketing, Search Engine Advertising, Suchmaschinenoptimierung, Social Media und Display Werbung betreut, ist der Mangel an qualifizierten Fachkräften spürbar.

Deshalb startete das schnell wachsende Unternehmen Ende 2015 eine einzigartige Exzellenzinitiative, um Mitarbeiter aus den einzelnen Onlinemarketing-Disziplinen zu schulen. Ein „Digital Performance Architect“ (DPA), dessen Skills in dem einjährigen Weiterbildungskurs trainiert werden, soll übergreifendes Wissen zu allen Aspekten des Online-Marketings mit hoher Fachkompetenz in den einzelnen Disziplinen verbinden und in der Lage sein, strategisch zu denken.

„Solche Qualifikationen werden in der kanalspezifischen Ausbildung für unsere Performance-Spezialisten bisher nur individuell vermittelt“, weiß Nadine Fischer-Brauer, die das neue Bildungsangebot mit konzipiert hat. Ähnlich wie Architekten entwickeln die Performance-Experten digitale Lösungen übergreifend und unabhängig von einzelnen Kanälen und Maßnahmen und setzen die einzelnen Bausteine zu einem stimmigen Gesamtwerk zusammen.

Methodenwissen und breiter Überblick

Dazu müssen sich die Beschäftigten in dieser jungen Branche, in der es kaum herkömmliche Berufsausbildungen oder Studienabschlüsse gibt, laufend mit neuen Problemstellungen in einer sich schnell verändernden Umgebung auseinandersetzen. „Dazu braucht man Methodenwissen und einen breiten Überblick“, sagt Nadine Fischer-Brauer. Der DPA solle über den eigenen Tellerrand hinausblicken und in der Lage sein, die Bedürfnisse eines Kunden zu verstehen, ihn kanalübergreifend zu beraten und über die gesamte Projektlaufzeit als Ansprechpartner umfassend zu begleiten.

In wöchentlichen Seminaren beschäftigten sich die Teilnehmer des ersten Durchgangs unter anderem mit erweiterten Kennzahlen im Online-Marketing, Adserver-Technologie, Tracking, Attribution, Datenschutz oder den Feinheiten der Suchmaschinenoptimierung. Aber auch mit Präsentationstechnik, Projektmanagement oder Pitch-Training. „Die Vermittlung der Inhalte erfolgte problemorientiert mit aktuellen Fragestellungen aus der Praxis durch interne und externe Dozenten“, erläutert Nadine Fischer-Brauer. Während des Jahres gab es kleinere Prüfungen und Projektarbeiten, in denen das erlernte Wissen angewendet wurde.

Positionierung als attraktiver Arbeitgeber

Für die Kursleiterin ist die Qualifizierungsoffensive bei metapeople Teil des härter werdenden „War for Talents“ und ein guter Weg, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und gleichzeitig einen wertvollen Zusatznutzen für die Agenturkunden zu schaffen. Und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eröffnen sich neue Karrierechancen.

„Ich habe einen tieferen Einblick in die verschiedenen Online Kanäle bekommen und konnte an einem strategischen, kanalübergreifenden Austausch teilnehmen“, sagt Barbara Kochniss, die seit sechs Jahren bei der Agentur – seit Jahresbeginn 2017 als Head of Key Accounts Display & Programmatic | Social | SEA – arbeitet. „In vielen Agenturen werden die Kanäle und die einzelnen Bereiche jeweils separat betreut, so dass es keine umfassende und integrierte Betrachtung der Möglichkeiten gibt“, weiß sie, „Bei uns bekommt jeder Kunde dagegen einen Hauptansprechpartner, der die Bedürfnisse des Kunden umfassend versteht“. Das ermögliche eine bessere Beratungsqualität und sorge für einen „Blick über den eigenen Horizont hinaus“.

Fundiertere Konzepte für die Agenturkunden

Auch Nils Hiltenkamp, Key Account Manager mit Fokus SEA, kann den von ihm betreuten Kunden nach der Weiterbildung „fundiertere Konzepte“ liefern. Denn auch im eigenen Denken seien „Silos aufgebrochen“ worden. Mit dem erworbenen Wissen können Kampagnen nun besser zielkonform miteinander verknüpft werden – von der Planung über Durchführung und Kontrolle bis zum Reporting und den gewonnenen Schlussfolgerungen für eine permanente Optimierung. Mit der Qualifizierung – so Hiltenkamp – seien die Grundlagen dafür gelegt, den neuen und bestehenden Kunden das Platzieren von „echten Full-Service-Aufträgen“ über alle Kanäle schmackhaft zu machen und solche Aufträge auch erfolgreich zu bedienen.

Kai Götte, SEA-Account Manager und Betreuer mehrerer Preisvergleichsportale bei metapeople, nennt noch einen weiteren Aspekt: „Das erweiterte berufliche Allgemeinwissen – seien es betriebswirtschaftliche Zusammenhänge oder neue Präsentationstechniken – kommt sowohl mir persönlich zu Gute wie auch der gesamten Agentur“. Der Erfahrungsaustausch in der Teilnehmergruppe habe ihm als Newcomer bei den Duisburger Online-Marketingspezialisten geholfen, ein besseres Verständnis der Funktionsweisen anderer Abteilungen zu bekommen und nun zu wissen, wo er schnell bestimmte Informationen bekommen könne.

Omini-Channel-Denken und Think-3D-Modell

„Unsere Teilnehmer haben aber auch in der Weiterbildung die Wichtigkeit des Omni-Channel-Denkens verinnerlicht und können nun besser die Integration von Offline-Maßnahmen in die Betrachtung und Steuerung der digitalen Kampagnen einbeziehen“, nennt Nadine Fischer-Brauer einen wichtigen Punkt, der gerade für eine Agentur mit vielen Kunden aus dem Retail-Bereich eine hohe Bedeutung habe. Mithilfe der von der metapeople-Muttergesellschaft NetBooster entwickelten Think-3D-Methode könne die Interaktion zwischen den Kanälen maximiert und dabei die strategische Situation der einzelnen Kunden individuell berücksichtigt werden.

Vor allem auf die digitalen Herausforderungen von internationalen Großkunden lasse sich so effizient reagieren. „Und mit dem erfolgreichen Abschluss des ersten Durchgangs unserer DPA-Qualifizierung haben wir nun auch das Personal, um diese Think-3D-Modell in der Praxis auf breiter Basis anzuwenden“, unterstreicht Nadine Fischer-Brauer. Weil der Bedarf an solch universell ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber weiter steige, starte die zweite Runde der DPA-Weiterbildung schon im zweiten Halbjahr 2017.