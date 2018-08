Black Hat Sith vs. White Hat Jedi – Der Cinestock SEO Contest

Noch bis zum 31. August läuft der SEO-Contest von Cinestock. Ob White Hat Jedi oder Black Hat Sith, Ziel ist, es, mit einem der beiden zur Wahl gestellten, fiktiven Begriffe eine möglichst gute SEO-Platzierung des eigenen Beitrags zu erreichen. Doch was war ein SEO Contest nochmal genau? Und warum macht die Jagd nach guten Platzierungen mit dem Black Hat Sith nochmal besonders viel Spaß? Diese und andere Fragen beantwortet der folgende Artikel.

Der SEO Contest – Ein Kampf um gute Rankings mit Black Hat Sith

SEO-Contests werden immer wieder mit unterschiedlichsten Begriffen ausgeschrieben, doch der SEO Contest von Cinestock mit Black Hat Sith bietet einen besonderen Reiz. Im Gegensatz zu vielen anderen Contests stehen mit White Hat Jedi und Black Hat Sith letztlich sogar zwei Begriffe und somit auch zwei Contests zur Auswahl. Allerdings bedeutet die Entscheidung für einen der beiden fiktiven Begriffe nicht nur die Festlegung auf ein SEO-Ziel. Darüber hinaus bedeutet die Wahl von White Hat Jedi oder Black Hat Sith, also von weiß oder schwarz, eine bewusste Entscheidung, welchen Weg man im Kampf um möglichst gute Platzierungen einschlagen möchte.



Die Ziele mit Black Hat Sith im SEO Contest

Die Ziele im SEO Contest mit Black Hat Sith oder White Hat Jedi sind schnell erklärt. Ziel ist, unter Verwendung des vorgegebenen Begriffs eine möglichst gute Platzierung in den Rankings der Suchmaschinen zu erreichen. Unberücksichtigt bleiben dabei gekaufte Listenplatzierungen, sowie Positionierungen im so genannten Universal-Search-Bereich, also durch Videos, Bilder, oder etwas in den Google News.

Ein besonderer Reiz entsteht im Kampf um den Thron der besten Platzierung unter den Black Hat Sith oder den White Hat Jedi dadurch, dass nicht nur die finale Platzierung zum Stichtag zählt. Darüber hinaus wendet Cinestock ein Punktesystem an, das den Wettkampf besonders fair und gleichberechtigt gestalten soll. In den letzten fünf Tagen vor Ablauf des Wettbewerbs werden jeweils um 19 Uhr die ersten 40 Platzierungen mit 40 (erster Platz) bis 1 Punkt (40. Platz) prämiert. Ausschlaggebend sind dabei die Bewertungen bei DYNAPSO, so dass eventuell auftretende lokale Abweichungen nicht ins Gewicht fallen.

Darum lohnt die Teilnahme am SEO Contest mit Black Hat Sith

Die Teilnahme am SEO Contest mit Black Hat Sith oder White Hat Jedi lohnt in mehrfacher Hinsicht. Zunächst winken zahlreiche Preise mit einem Hauptgewinn von 35.000 Euro. Darüber hinaus ermöglicht der Contest aber auch eine Einschätzung der eigenen SEO Fähigkeiten. Denn gerade, weil ein fiktiver Begriff wie Black Hat Sith kaum inhaltliche Relevanz im Artikel erzeugen kann, steht die Einhaltung der SEO Kriterien zur Erzielung einer optimalen Platzierung voll und ganz im Mittelpunkt.

White Hat Jedi versus Black Hat Sith – die Formen der SEO

Unter

Search Engine Optimization (SEO) oder auch Suchmaschinenoptimierung versteht man Maßnahmen, die dabei helfen, die Website eines Unternehmens im organischen Suchmaschinenranking gut zu positionieren.

Zitat aus „Was bedeutet SEO?“ – von www.team-drei.de

Der besondere Reiz im SEO Contest von Cinestock liegt in der Auswahlmöglichkeit zwischen White Hat Jedi und Black Hat Sith. Besonders reizvoll ist dabei nicht nur die Wahl zwischen zwei Begriffen, sondern vielmehr des dahinter stehenden Konzepts. Denn im SEO Bereich stehen White Hat und Black Hat, wie sie in die fiktiven Begriffe von Cinestock unverfälscht eingeflossen sind, für zwei völlig unterschiedliche Ansätze der SEO.

Die Bedeutung der Farbe

Wie auch im als Hintergrund dienenden Star Wars Universum, ist die Bedeutung der Farbe im Umgang mit White Hat und Black Hat in der Welt der SEO von elementarer Bedeutung. Wie auch bei Star Wars weiß das Gute und schwarz das Böse symbolisiert, so steht White Hat für eine regelkonforme SEO-Gestaltung entlang der Regelwerke der Suchmaschinen. Black Hat dagegen steht für einen Umgang mit deren Vorgaben ganz in der Tradition der dunklen Seite. Black Hat SEO besagt nämlich nicht mehr oder weniger, als die Erzielung optimaler Platzierungen unter bewusster Umgehung, oder des Verstoßes gegen die Regeln der Suchmaschinen.

Letztlich bedeutet die Entscheidung für den Begriff White Hat Jedi oder das Keyword Black Hat Sith zugleich die Entscheidung über die Form des Kampfes um ideale Platzierungen. Regelkonforme SEO mit White Hat Sith, oder die Ausnutzungen aller Möglichkeiten mit Black Hat Sith – wähle weise, junger Padawan!

Darum Black Hat Sith

Jeder Kampf gewinnt an Reiz, aber auch an Risiko, wenn Regeln ausgedehnt, oder gar überschritten werden, darum obliegt dem Wettbewerb um Black Hat Sith eine ganz besondere Spannung. Denn im Gegensatz zur weißen Seite des Kampfes geht es bei den Black Hat Sith zwar auch „nur“ um die Krone der Platzierungen, diese wird aber weit vielschichtiger geführt. Einerseits gilt es, SEO Kriterien optimal zu erfüllen und den eigenen Beitrag so ideal zu platzieren. Darüber hinaus gilt es aber auch, das richtige Maß der Regelübertretung zu wählen. Je weiter die Regeln der Suchmaschinen ausgedehnt werden, umso wahrscheinlicher wird eine gute Platzierung. Wird dieses Spiel aber zu weit getrieben, kann sich der Erfolg ins Gegenteil verkehren und in eine Löschung von den Listen der so über Gebühr beanspruchten Suchmaschinen gipfeln.

Fazit – Warum die dunkle Seite mit Black Hat Sith immer gewinnt

Es wird deutlich, dass Cinestock nicht irgendeinen SEO Contest ins Leben gerufen hat, sondern viel mehr den elementaren Kampf weiß gegen schwarz, Licht gegen Schatten und White Hat Jedi gegen Black Hat Sith in einem Wettstreit vereint hat. Wer dabei regelkonform und entlang allgemein anerkannter Verhaltensgrundsätze agieren mag, wählt mit White Hat Jedi die richtige Seite. Black Hat Sith dagegen bie-tet den Nervenkitzel des Regelverstoßes und der Grenzverletzung und ermöglicht damit weit mehr als die Chance auf einen monetären Gewinn. Mit Black Hat Sith kann jeder Teilnehmer zeigen, zu was die dunkle Seite der SEO in der Lage ist – möge die Macht mit ihnen sein!

Die Schlachten zwischen Jedi und Sith

1. Punktevergabe

27. August 2018 um 19:00 Uhr

Es werden nach Suchmaschinenposition bis zu 40 Punkte für den Suchbegriff „White hat Jedi“ und bis zu 40 Punkte für den Begriff „Black hat Sith“ vergeben. Veranstalter: CineStock GmbH

2. Punktevergabe

28. August 2018 um 19:00 Uhr

Es werden nach Suchmaschinenposition ein zweites mal bis zu 40 Punkte für die beiden Suchbegriffe vergeben. Veranstalter: CineStock GmbH

3. Punktevergabe

29. August 2018 um 19:00 Uhr

Es werden nach Suchmaschinenposition ein drittes mal bis zu 40 Punkte für die beiden Suchbegriffe vergeben. Veranstalter: CineStock GmbH 4. Punktevergabe

30. August 2018 um 19:00 Uhr

Es werden nach Suchmaschinenposition ein viertesmal bis zu 40 Punkte für die beiden Suchbegriffe vergeben. Veranstalter: CineStock GmbH

5. Punktevergabe

31. August 2018 um 20:00 Uhr

Es werden nach Suchmaschinenposition fünftesmal mal bis zu 40 Punkte für die beiden Suchbegriffe vergeben. Veranstalter: CineStock GmbH Siegerehrung CineStock SEO Contest

31. August 2018 ab 18:00 Uhr

Die Preisträger werden gebührend gefeiert. Veranstalter: CineStock GmbH So geht es zur Preisverleihung – Anfahrt Cinestock GmbH Heinestrasse 72 Reutlingen , Baden-Württemberg 72762 Deutschland Email: info@cinestock.de

