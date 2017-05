Big Data für kleine & mittelständige Unternehmen

Datenhandel ist ist im Internet nichts neues, man findet Firmenadressen, B2c und auch Dialogmarketing Kontakte in allen möglichen Formaten und bei Anbietern, bei denen die Preisspannen nicht unterschiedlicher sein können. Die SMC Group hat daraus ein Konzept gemacht und bringt hochwertige Daten, die bisher nur großen Unternehmen zur Verfügung standen ab sofort an den kleinen Mann.

Masse & Klasse ohne Marketing-Einschränkungen. So lautet das Konzept von Cloud Leads, das bei den Preisen im Direktshop nur bei einer wirklich gut funktionierenden Masse an Kunden aufgeht. Das sollte bei der SMC Gruppe nicht wirklich ein Problem sein, da der Anbieter bereits seit 2004 mehr als 17.000 Business Kunden betreut hat. Vom Kleinunternehmer bis zum Autohersteller versteht sich.

Bei www.cloud-leads.com können Unternehmen Ihre Firmenadressen bereits ab 200EUR einkaufen. Bereits in den ersten 48 Stunden verbuchte das Unternehmen mehr als 172 Bestellungen mit der neuen Plattform. Viele davon waren auch Serviceanfragen für Spezialadressen und Dialogmarketing. Cloud Leads war anfänglich auf Händler-Daten von Onlineshops spezialisiert, hat sich aber durch die steigende Nachfrage und Möglichkeiten der SMC Group mit 2 eigenen Datacentern schnell zu einem echten Marktplatz für Adressen etabliert.

Aktuell gibt es Cloud Leads nur in Deutschland. Zur Verfügung gestellt werden teile der Daten von der United Deals Corporation USA, die mit einem der größten Datacenter für die Masse der Big Data sorgt. Der Vertrieb für den Europäischen Raum sitzt im umgangssprachlich deutschen Silicon Valley in Walldorf neben den SAP® Headquarters. Ein Ausbau der Plattform ist aber bereits in kürze geplant und soll laut Geschäftsführer Chris Hans vorerst in Englisch und Spanisch erfolgen. Ein Partnerunternehmen aus Spanien hat hier bereits Interesse gezeigt und wird voraussichtlich ab August 2017 mit dem Bau der .ES Gruppe beginnen.

Die SMC Gruppe hat bereits mehrere erfolgreiche Startups hervorgebracht, viele davon auch schnell verkauft. So soll es aber laut der Geschäftsführung bei Cloud Leads nicht werden. “Man möchte sich weiter im B2b Bereich etablieren” heißt es. “Daher ist bei Cloud Leads auch kein Exit geplant.”

Wer jetzt noch hochwertige Daten zu absoluten Schnäppchenpreisen kaufen möchte, sollte sich daher beeilen, denn die Anfangspreise werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht lange so niedrig bleiben.

Pressetext Presseagentur zur Webseite: www.cloud-leads.com der Unternehmensgruppe SMC Group

Hauptsächlich im Hintergrund agierend, stellt die SMC Gruppe für Deutsche SEO und Marketing-Agenturen, sowie auch Versandhändler die passenden Leads & Datensätze bereit und wertet diese mit dem eigens entwickelten CAI+ System auf. Spezialisiert ist die SMC Gruppe auf schnell konvertierende Datensätze im B2b Markt.

Firmenkontakt

United deals Corporation / SMC Gruppe DE

Chris Hans

2272 Airport RD S Suite 210

34112 Naples

+1 9545561283

info@smcgroup.de

http://www.cloud-leads.com

Pressekontakt

United deals Corporation

Tanja Maier

2272 Airport RD S Suite 210 210

34112 Naples

+1 9545561283

info@united-deals.net

http://www.cloud-leads.com