Barbuia GmbH – Full Service Digital Agentur aus Würzburg

Die Full Service Digital Agentur Barbuia GmbH bietet Unterstützung im Bereich Online-Marketing, Softwareentwicklung und IT-Beratung für Kunden in Würzburg und Umgebung an.

Das Team kann auf über 6 Jahre Erfahrung bei Softwareentwicklung und Online-Marketing, sowie auf über 10-jährige Erfahrung bei EDV-Dienstleistungen zurückgreifen.

Aufgrund des umfangreichen Dienstleistungsspektrums können viele für Unternehmer wichtige Leistungen von nur einem Anbieter bezogen werden.

Die Barbuia GmbH kümmert sich jedoch nicht nur um die IT-Sicherheit, die individuelle Softwareentwicklung oder den professionellen Webauftritt ihrer Kunden, sondern übernimmt im Raum Würzburg auch verschiedenste Reparaturarbeiten an PC, Laptop, Hardware oder Betriebssystemen.

Sicherheitslücken im System schließen

Vor allem das Thema IT-Sicherheit stellt eine große Herausforderung dar. Einen Firmenserver sicher zu gestalten, sowie ein Netzwerk zu installieren ist für unerfahrene Computernutzer im Alleingang praktisch nicht machbar. Hier können die Kunden auf den professionellen IT-Support der Mitarbeiter der Barbuia GmbH zählen. Die Fachleute lösen auch IT-Probleme eines bestehenden Systems vor Ort, wenn es sich dabei um den Großraum Würzburg handelt.

Vor allem, wenn ein Unternehmen mit besonders sensiblen Daten arbeitet, sollte man die Sicherheit seines IT-Systems nicht dem Zufall überlassen. Datenklau und Angriffe von außen sind keine Seltenheit mehr.

Softwareentwicklung nach Maß

Für die individuellen Anforderungen, welche Unternehmer an die verwendete Software stellen, ist die am Markt erhältliche Standardsoftware meistens nicht ausreichend. Aus diesem Grund beschäftigt die Barbuia GmbH Spezialisten aus dem Bereich Softwareentwicklung, welche eine maßgeschneiderte und individuelle Software für ihre Kunden entwickeln und installieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Benutzerfreundlichkeit, und dass das System jederzeit problemlos erweitert werden kann.

Den Online-Auftritt professionell gestalten

Um in der Flut an vorhandenen Websites nicht unterzugehen, bietet die Barbuia GmbH Unterstützung in den Bereichen Online Marketing Consulting, Online-Shop-Erstellung und Betreuun, Mobile App-Entwicklung, sowie Social Marketing an.

Nur wenn ein Online-Shop benutzerfreundlich gestaltet ist, wird man auch Erfolg damit haben, ein leichtes Navigieren ist Grundvoraussetzung. Zudem muss der Shop für die Zielgruppe ansprechend gestaltet sein: Bildergalerien, Foren für Fragestellungen oder das Einbinden eines Magazins oder Blogs sind Möglichkeiten dazu. Die Mitarbeiter der Barbuia GmbH helfen bei der Umsetzung der genannten Punkte und können dazu beitragen, das Unternehmen ihrer Kunden im Netz bekannt zu machen.

Im Netz wahrgenommen werden

Die kreativste Website nützt allerdings nichts, wenn sie vom Endkunden nicht entdeckt wird. Aus diesem Grund darf Suchmaschinenoptimierung kein Fremdwort sein. Die darauf spezialisierten Mitarbeiter sind ihren Kunden behilflich, deren Internetpräsenz zu erhöhen. Das Ziel sollte sein, die Website deren Unternehmen auf die erste Seite der Suchergebnisse von Google und anderen Suchmaschinen zu bringen. Die zwei verschiedenen Optimierungen Onpage und Offpage werden speziell für das betreffende Unternehmen durchgeführt.

Auch beim Thema SEA, Suchmaschinenwerbung, werden Experten der Barbuia GmbH ihren Kunden bei der bestmöglichsten Lösung behilflich sein. Sie werden dafür sorgen, dass Endkunden eine Werbeanzeige des Unternehmens sehen können, wenn sie bestimmte Suchbegriffe eingeben. Dafür sind verschiedene Prozesse notwendig: Keywordrecherche, Wettbewerbsanalysen, verschiedene Online-Marketingstrategien… Außerdem wird dafür gesorgt, dass dem Websitebetreiber die Kostenkontrolle nicht entgleitet.

Unbedingt erforderlich ist auch der korrekte Umgang mit Social Media, womit die Mitarbeiter der Barbuia GmbH bestens vertraut sind. Mit der geschickten Nutzung von sozialen Netzwerken wie Facebook und Co. können Kundenbindungen gefestigt und Neukunden gewonnen werden.

Warum die Barbuia GmbH?

Sämtliche Mitarbeiter erhalten regelmäßige Schulungen, nachweisbare Referenzen und Zertifizierungen weisen sie als Experten für den jeweiligen Bereich aus. Auch der Geschäftsführer, Fabian Barbuia, kann auf eine weit über 5-jährige Tätigkeit als Softwareentwickler, IT-Dienstleister und Online-Marketer zurückschauen. Die Leidenschaft zu Computern und Programmiersprachen entdeckte er bereits als Schüler und verfolgte konsequent seinen Berufswunsch. Aktuelle, zeitgemäße Ausbildungen zum staatlich geprüften technischen IT-Assistenten, sowie zum Suchmaschinenoptimierer, oder auch zum Fachinformatiker Anwendungsentwickler befähigen Fabian Barbuia, Erfahrung und Wissen an seine Kunden weiterzugeben und spezifische Hilfeleistungen anzubieten.

Kreative Full-Service-Digital-Agentur aus Würzburg

Kontakt

Barbuia GmbH

Fabian Barbuia

An den Linden 28

97230 Estenfeld

+49 9305 9895985

info@barbuia.eu

https://barbuia.eu/