AV-TEST: SpyHunter gewinnt Malware-Remediation Vergleichstest

Enigma Software Group USA, LLC gab heute bekannt, dass ihr wichtigstes Produkt, dasAnti-Malware-Programm SpyHunter, die konkurrierenden Produkte von Malwarebytes Inc., Emsisoft Ltd. und anderen Herstellern in einem Vergleichstest von AV-TEST zum Thema Malware-Remediation übertroffen hat. AV-TEST ist ein weltweit anerkanntes, unabhängiges IT-Sicherheitsinstitut und Testlabor. Der Testbericht ist auf der Seite des Instituts öffentlich einsehbar.

Insgesamt wurden sechs Produkte beim Entfernen von 21 Viren auf Windows 7 getestet: Enigma Software Group SpyHunter, Emsisoft Anti-Malware, IOBit Malware Fighter, Malwarebytes Anti-Malware Free, Malwarebytes Anti-Malware Premium sowie Safer Networking Spybot Search & Destroy.

Ryan Gerding, Sprecher des Herstellers von SpyHunter, kommentierte dies: “Wir freuen uns über eine unabhängige Bestätigung, dass SpyHunter eines der besten Anti-Malware-Programme auf dem Markt ist, und das zu einer Zeit, wo eine große Bedrohung durch Malware wahrnehmbar ist – Stichwort: Wanna Cry. Wir waren erfreut, im März 2017 von AV-Test eine Testbewertung von 100% zu erhalten, und es ist großartig, dass wir in dieser erneuten Überprüfung unsere Mitbewerber übertreffen. Wir werden uns nicht ausruhen, sondern unsere Ingenieure arbeiten in ihren Laboren in der EU und den USA weiter daran, SpyHunter noch ein Stückchen besser zu machen.”

Enigma hat ferner im vergangenen Jahr Zertifizierungen von OPSWAT und TRUSTe erhalten. Diese positiven Bewertungen unabhängiger Institute reflektieren das Vertrauen der Industrie und der Öffentlichkeit in Enigma Software Group und die Anerkennung der Wirksamkeit von SpyHunter.

Mit der Testversion von SpyHunter untersuchen Nutzer ihren Rechner und stellen fest, ob er mit Malware, Spyware und Ransomware infiziert ist. Zur Entfernung dieser Viren, Erpressungs-Trojaner und Spyware aktivieren sie SpyHunter, indem sie eine Lizenz erwerben (Endverbraucher-UVP: 41,46 EUR für 6 Monate). Der sichere Online-Kauf des Anti-Malware-Programms SpyHunter 4 wird weltweit über Digital River abgewickelt. Die lizenzierte Version bietet Zugang zu täglichen Viren-Definitions-Updates und zu einem außergewöhnlichen Kundendienst. Sie umfasst einen kostenlosen persönlichen Tech-Support namens SpyHunter HelpDesk mit individuellem Kundendienst zum Beseitigen von Viren, dieser Dienst war nicht Gegenstand des oben genannten Tests. Sollte eine Bedrohung sich nicht vom Rechner löschen lassen, lassen Käufer der lizensierten Version ohne Mehrkosten per Fernwartung durch einen Kundendienst-Techniker Malware und Trojaner entfernen.

Enigma Software Group investiert laufend in Malware Research und Malware Analysen, hochqualifizierten Anti-Malware-Support sowie die Verbesserung der Reparatur- und Systemschutz-Funktionen durch das Anti-Malware-Programm. Zu diesen Zwecken unterhält Enigma Software Group Niederlassungen in den USA sowie in mehreren Ländern der Europäischen Union. Über die Forschungs- und Analysearbeit von Enigma Software Group wurde bereits in renommierten Medien wie The Guardian, PC World und Forbes berichtet.

