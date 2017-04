AV-TEST Labor: Anti-Malware-Programm SpyHunter 100% wirksam

SpyHunter konnte alle aktiven Malware-Komponenten neutralisieren und alle Malware-Reste zu löschen

Enigma Software Group USA, LLC (ESG) gab bekannt, dass sein Anti-Malware-Programm SpyHunter in einem Labortest zu Malware-Erkennung und Malware-Reparatur von AV-TEST, einem weltweit hoch angesehenen, unabhängigen IT-Sicherheitsinstitut, 100 % Wirksamkeit erzielte. Der Testbericht über SpyHunter ist online verfügbar ( https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_February_2017_DE.pdf).

Ryan Gerding, ein Sprecher von ESG, gab dazu folgende Erklärung ab: “Wir waren im vergangenen Jahr stolz, als SpyHunter im AV-TEST mit 95% Wirksamkeit beurteilt wurde ( https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_May_2016.pdf), und wir sagten damals, dass die Ingenieure von ESG daran arbeiten, das Produkt noch besser zu machen. Genau das haben wir getan. Wir könnten über diese Beurteilung nicht erfreuter sein und werden unsere gute Arbeit fortsetzen.”

ESG verfügt über Zertifizierungen von OPSWAT ( https://www.opswat.com/partners/technology-partners/enigma-software-group) und TRUSTe ( http://clicktoverify.truste.com/pvr.php?page=validate&softwareProgramId=560&sealid=112). Diese positiven Beurteilungen durch Dritte spiegeln das Vertrauen der Branche und der Öffentlichkeit in ESG wider und anerkennen die Wirksamkeit von SpyHunter.

Über Enigma Software Group USA, LLC

Enigma Software Group USA, LLC ist ein im Privatbesitz befindlicher internationaler Systemintegrator und Entwickler von PC-Sicherheitssoftware. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und in der Europäischen Union. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von PC-Sicherheitssoftware, Onlinesicherheitsanalysen, adaptive Bedrohungsbeurteilung und die Entdeckung von PC-Sicherheitsbedrohungen sowie auf maßgeschneiderte Malware-Behebungen für seine weltweit Millionen Abonnenten spezialisiert. ESG ist besonders für SpyHunter, seine Anti-Malware Software und damit verbundenen Dienstleistungen bekannt. Weitere Informationen über ESG finden sich auf www.enigmasoftware.com.

Enigma Software Group investiert laufend in Malware Research und Malware Analysen, hochqualifizierten Anti-Malware-Support sowie die Verbesserung der Reparatur- und Systemschutz-Funktionen durch das Anti-Malware-Programm. Zu diesen Zwecken unterhält Enigma Software Group Niederlassungen in den USA sowie in mehreren Ländern der Europäischen Union. Über die Forschungs- und Analysearbeit von Enigma Software Group wurde bereits in renommierten Medien wie The Guardian, PC World und Forbes berichtet.

Firmenkontakt

Enigma Software Group USA, LLC

Ryan Gerding

Gulf to Bay Blvd., Suite 1560 #446 2643

FL 33759 Clearwater

+1 (888) 360 06 46

webmaster@enigmasoftwaregroup.com

http://www.enigmasoftware.de/products/spyhunter-np/

Pressekontakt

Xpand21 Marketing

Konstantin Breyer

Klingenbergstr. 2

16761 Hennigsdorf b. Berlin

+49151 61 43 29 40

spyhunter@xpand21.com

http://www.xpand21.com