Enigmasoft Limited gab heute bekannt, dass sein wichtigstes Produkt, das Anti-Malware-Programm SpyHunter 4, im Labortest die Bewertung “gut” von dem international anerkannten Sicherheitsinstitut AV-Comparatives erhalten hat. Der Report von AV-Comparativeslobt die Unkompliziertheit und Intuitivität der Malware-Erkennung und -Beseitigung von SpyHunter. Das Testverfahren von AV-Comparatives ist eine umfassende und komplexe Prüfung, die zur Bewertung der realen Schutzleistung von Antivirus-Software dient.

Der Bericht bekräftigt, dass der bereitgestellte DNS-Schutz von großem Nutzen ist. Die Entfernung von Malware wurde im Vergleich mit zahlreichen anderen Sicherheitsprogrammen mit der Note “Gut” bewertet, wie bereits in einem früheren Einzeltest. Der Bericht spricht sich auch anerkennend über die Unkompliziertheit und Intuitivität der Malware-Erkennung und des Beseitigungsverfahrens von SpyHunter aus. Basierend auf einem ausführlichen Labortest kommt der Bericht zu dem Ergebnis, dass SpyHunter “gute” Fähigkeiten zur Malware-Entfernung aufweist. Der Testbericht hebt ferner hervor, dass SpyHunter schnell und einfach zu installieren ist und dass der DNS-Schutz, den es bietet, wertvoll und leicht zu nutzen ist.

Ryan Gerding, Pressesprecher von ESG, sagte anlässlich der Nachricht: “Wir war Anfang dieses Jahres begeistert, als wir erfuhren, dass SpyHunter eine 100-prozentige Effektivitätsbewertung im Labortest beim Institut AV-Test erreichen konnte, und die jetzige Auszeichnung bestätigt wieder einmal, dass SpyHunter eines der führenden Produkte in diesem Bereich ist. Die vielen positiven Bewertungen und Berichte spiegeln unseren unermüdlichen Einsatz bei der Entwicklung unserer Produkte wider, und wir wollen diesen hohen Standard in jedem Fall halten und weiter ausbauen.”

AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die Sicherheitssoftware für PC, Mac und mobile Devices testet. Dazu nutzt AV-Comparatives eine der größten Probensammlungen von Viren, Trojanern, Spyware und anderer Malware weltweit. Neben dem Report von AV-Comparatives hat ESG im letzten Jahr auch Zertifizierungen von AV-TEST und anderen Instituten erhalten, die das Vertrauen reflektieren, das ESG in der Branche und der Öffentlichkeit genießt, und eine Anerkennung der Effizienz von SpyHunter sind.

Enigma Software Group investiert laufend in Malware Research und Malware Analysen, hochqualifizierten Anti-Malware-Support sowie die Verbesserung der Reparatur- und Systemschutz-Funktionen durch das Anti-Malware-Programm. Zu diesen Zwecken unterhält Enigma Software Group Niederlassungen in den USA sowie in mehreren Ländern der Europäischen Union. Über die Forschungs- und Analysearbeit von Enigma Software Group wurde bereits in renommierten Medien wie The Guardian, PC World und Forbes berichtet.

Enigmasoft Limited ist ein im Privatbesitz befindlicher internationaler Systemintegrator und Entwickler von PC-Sicherheitssoftware. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von PC-Sicherheitssoftware, Onlinesicherheitsanalysen, adaptive Bedrohungsbeurteilung und die Entdeckung von PC-Sicherheitsbedrohungen sowie auf maßgeschneiderte Malware-Behebungen für seine weltweit Millionen Abonnenten spezialisiert. Enigmasoft Limited ist besonders wegen SpyHunter, seiner Anti-Malware-Software und damit verbundenen Dienstleistungen bekannt.

