AV-Comparatives: Anti-Malware SpyHunter 4 “gut” im Test

Enigma Software Group USA, LLC gab heute bekannt, dass sein wichtigstes Produkt, das Anti-Malware-Programm SpyHunter 4, im Labortest die Bewertung “gut” von dem international anerkannten Sicherheitsinstitut AV-Comparatives erhalten hat.

Basierend auf einem ausführlichen Labortest kommt der Bericht zu dem Ergebnis, dass SpyHunter “gute” Fähigkeiten zur Malware-Entfernung aufweist. Der Testbericht hebt ferner hervor, dass SpyHunter schnell und einfach zu installieren ist und dass der DNS-Schutz, den es bietet, wertvoll und leicht zu nutzen ist. Der vollständige Bericht ist auf der Website von AV-Comparatives verfügbar. AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die Sicherheitssoftware für PC, Mac und mobile Devices testet. Dazu nutzt AV-Comparatives eine der größten Probensammlungen von Viren, Trojanern, Spyware und anderer Malware weltweit.

Ryan Gerding, Sprecher von Enigma Software Group, erklärte dazu: “Wir konnten uns in diesem Jahr auch bereits über positive Bewertungen vom weltweit anerkannten Institut AV-Test freuen. Der neue Bericht von AV-Comparatives bestätigt, dass SpyHunter ein gutes Anti-Malware-Produkt ist. Diese positiven Rezensionen und Berichte spiegeln die harte Arbeit wider, die wir in unsere Produkte investieren, und wir haben vor, diesen hohen Standard weiter auszubauen.”

Neben den Tests von AV-Test und AV-Comparatives hat Enigma Software Group im vergangenen Jahr Auszeichnungen und Zertifizierungen von den Instituten OPSWAT und TRUSTe erhalten, was das öffentliche Vertrauen in Enigma Software Group und SpyHunter widerspiegelt.

Enigma Software Group investiert laufend in Malware Research und Malware Analysen, hochqualifizierten Anti-Malware-Support sowie die Verbesserung der Reparatur- und Systemschutz-Funktionen durch das Anti-Malware-Programm. Zu diesen Zwecken unterhält Enigma Software Group Niederlassungen in den USA sowie in mehreren Ländern der Europäischen Union. Über die Forschungs- und Analysearbeit von Enigma Software Group wurde bereits in renommierten Medien wie The Guardian, PC World und Forbes berichtet.

