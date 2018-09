Anwaltskanzlei veröffentlicht App zur Vertragserstellung

Am 12.9.2018 ging mit “Vertragen” eine neuartige E-Commerce-Plattform online, die der automationsunterstützten Erstellung von Verträgen dient. Vertragen wird von der österreichischen Sozietät Schmelz Rechtsanwälte betrieben. Diese ist in Wien und Niederösterreich tätig und auf die gerichtliche und außergerichtliche Beratung auf dem Gebiet des Zivilrechts spezialisiert.

Auf der Website www.vertragen.at können sich juristische Laien unter über dreißig verschiedenen Vertragstypen die für sie passende Vorlage aussuchen. Anschließend wird der Nutzer durch ein Frage-Antwort-Schema begleitet, auf dessen Basis ein Algorithmus einen den Zielen des Nutzers optimal angepassten Kontrakt erstellt.

Der besondere Mehrwert von Vertragen liegt darin, dem Nutzer nicht bloß das Ausfüllen von Vertragslücken zu ermöglichen. Vielmehr werden aufgrund der Antworten des Kunden aus tausenden hinterlegten Vertragsbausteinen die den Anforderungen des Kunden am besten entsprechenden Klauseln ausgesucht und werden diese in ein stimmiges Verhältnis zueinander gesetzt. Die Preise für die Generierung von Verträgen liegen überwiegend im zweistelligen Eurobereich. Sie betragen somit einen Bruchteil jenes Honorars, das bei der individuellen Vertragserstellung durch Anwälte üblicher Weise anfällt. Der ander Entwicklung von Vertragen maßgeblich beteiligte Rechtsanwalt Mag. Dorian Schmelz: “Wir verfolgen das Ziel, hochwertige juristische Arbeit für jedermann leistbar zu machen. Vertragen richtet sich explizit an alle, die sich eine gewöhnliche Vertretung durch einen Anwalt nicht leisten könnten. Es versteht sich daher nicht als Konkurrenz zur konservativen persönlichen Beratung durch einen Anwalt, sondern spricht Bevölkerungsschichten an, die für Anwälte bisher kaum erreichbar waren.”

Online-Vertragegeneratoren nach Art von Vertragen fanden in der jüngsten Zeit im anglo-amerikanischen Markt zunehmend Einzug. In Österreich ist die Branche der Rechtsberatung hingegen eng reguliert, weshalb online-Angebote von Rechtsanwälten noch kaum vorzufinden sind.

Schmelz Rechtsanwälte ist eine in Wien und Niederösterreich tätige Rechtsanwaltskanzlei. Der Schwerpunkt der Sozietät liegt in der gerichtlichen und außergerichtlichen zivilrechtlichen Beratung.

Kontakt

Schmelz Rechtsanwälte OG

Dorian Schmelz

Stadtplatz 4

3400 Klosterneuburg

+43 2243 32 744

+43 2243 28 423

office@rechtampunkt.at

http://www.rechtampunkt.at