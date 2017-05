Nachdem der Amazon Sales Kongress im Januar für Veranstalter und Besucher gleichermaßen ein Erfolg war, folgt im Juli bereits der zweite Kongress dieser Art. Der 2. Amazon Sales Kongress findet am 6.+7. Juli in Würzburg statt und richtet sich an Vendoren und Seller. In Vorträgen und Seminaren vermitteln Amazon Experten nützliches Fachwissen rund um Amazon als Marktplatz und helfen somit beim erfolgreichen Verkaufen.

Fakten und Hintergründe rund um den 2. Amazon Sales Kongress

Der 2. Amazon Sales Kongress findet am 6.+7. Juli 2017 in der Festung Marienberg in Würzburg statt. Veranstalter ist wie beim ersten Amazon Sales Kongress die Gesellschaft für Kongressmanagement (GfKM), die auf aktuelle Themen mit hohem Praxisbezug sowie professionelle und erfahrene Referenten Wert legt. Dieses Mal richtet sich das Event an Vendoren und Seller, von denen jeweils 120 an der Veranstaltung teilnehmen können. Die Bewerbungen werden dem Eingangsdatum nach so lange abgearbeitet, bis alle Plätze vergeben sind. Für das gesamte Event fällt eine Teilnahmegebühr in Höhe von 1295,- Euro an. Hierin sind neben den Kongressunterlagen ein Mittagessen, Getränke, Pausensnacks und ein Abendprogramm enthalten. Nach dem ersten der beiden Kongresstage findet das sogenannte „Stay together“ statt, bei dem alle Teilnehmer den Kongresstag gemütlich ausklingen lassen und miteinander netzwerken können.

Diese Themen kommen beim 2. Amazon Sales Kongress zur Sprache

Die angebotenen Veranstaltungen richten sich einerseits an Vendoren und andererseits an Seller. Für Vendoren werden am ersten Veranstaltungstag 8 Vorträge und am zweiten Veranstaltungstag drei parallele Praxisseminare desselben Inhalts angeboten. Das Ziel hierbei ist, den Teilnehmern einerseits theoretisches Hintergrundwissen und fachspezifisches Know-how an die Hand zu geben und dieses anschließend praktisch anzuwenden und Fragen zu beantworten. Für Seller werden demgegenüber 13 Vorträge zu unterschiedlichsten Themen angeboten. Das Schöne hierbei ist, dass keine Vorträge parallel laufen, sodass jeder Teilnehmer alle Angebote nutzen kann, die ihn oder sie interessieren. Unter anderem kommen Themen wie „Amazon SEO Erfolgsfaktoren“, „Sales Boost auf Amazon durch externen Traffic“, „Professionelles Rezensionsmanagement“ sowie „Sourcing & Logistik in und aus China“ zur Sprache.

Diese Referenten werden auf dem 2. Amazon Sales Kongress vertreten sein

Die Redner auf dem 2. Amazon Sales Kongress sind erfahrene Vollprofis in Sachen Amazon. Unter anderem spricht Marc Aufzug, der geschäftsführende Gesellschafter der „The Global Marketplace Group“, der ein Experte in Sachen operatives Marktplatzmanagement auf Amazon ist. Des Weiteren ist Yvonne Bachmann eine Referentin auf dem Kongress. Die Rechtsanwältin ist für die Händlerbund Management AG tätig und kennt sich in allen Rechtsfragen rund um Amazon bestens aus. Ferner spricht Tim Nedden, der Co-Founder und Geschäftsführer der Finc3 GmbH, der ein Experte in Sachen Amazon-Optimierung ist. Ebenfalls auf dem Kongress vertreten ist Carina McLeod. Sie ist Amazon Retail Consultant und bringt als Retail Expertin 15 Jahre Praxiserfahrung mit. Nicht zuletzt wurden für die Praxisseminare mit Markus Fost, von der FOSTEC & Company GmbH, Christian Kelm, dem Marketplace Manager der KW-Commerce GmbH, und Sönke Hansen, dem Geschäftsführer der ameo GmbH, drei echte Branchengrößen gewonnen. Die Liste an Referenten und Experten, die auf dem Kongress Rede und Antwort stehen werden, ist aber noch bedeutend länger.

Info: www.amazon-sales-kongress.de