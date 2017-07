Die sozialen Netzwerke spielen für den Onlinehandel eine größe Rolle. Daher ist es für Händler wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und praktische Techniken für den Einsatz von Social Media im eigenen Betrieb zu erlernen. Größte Bedeutung kommt hierbei Facebook zu. Auf der AllFacebook Marketing Conference im Oktober in Berlin stellen zahlreiche Experten ihr Wissen rund um die verschiedensten sozialen Netzwerke vor. Ein Pflichttermin für alle, die im E-Commerce aktiv sind.

Die AllFacebook Marketing Conference findet am 5. Oktober 2017 im bcc in Berlin statt. Es handelt sich bereits um die 12. Veranstaltung unter diesem Namen. Sie richtet sich an alle Player im E-Commerce und bietet umfassendes Expertenwissen rund um die sozialen Netzwerke. Facebook steht hierbei im Zentrum der Aufmerksamkeit, aber auch Plattformen wie Twitter, Youtube, Instagram und Snapchat finden Beachtung. Die Veranstaltung selbst beginnt um 9.00 Uhr, am Vortag gibt es aber bereits diverse Workshops rund um das Thema Social Media. Wer sich frühzeitig entscheidet, kann beim Ticketkauf Geld sparen. So stehen bis zum 18. August noch sogenannte Earlybird-Tickets zur Verfügung. Bei diesen kostet das Ticket 550 Euro, die Workshops kosten 790 Euro und der sogenannte Goldpass ist für 1.045 Euro zu haben. Bis zum 4. Oktober können dann die regulären Pässe für 650 Euro (Ticket), 790 Euro (Workshops) beziehungsweise 1.145 Euro (Goldpass) erstanden werden. Wer seine Tickets hingegen erst vor Ort kauft, muss 750 Euro (Ticket), 790 Euro (Workshops) beziehungsweise 1.245 Euro (Goldpass) investieren.

Im Rahmen der AllFacebook Marketing Conference sind 40 Speaker auf vier Bühnen zu sehen und halten 30 Vorträge. Experten aus ganz unterschiedlichen Themengebieten der Social Media stellen ihr Expertenwissen zur Verfügung und beantworten kompetent und ausführlich Fragen rund um die sozialen Netzwerke. Vor- und Nachmittag sind den diversen Vorträgen gewidmet, sodass sich die Besucher Hintergrundwissen und Fakten aneignen und sich über neue Entwicklungen und Trends in den sozialen Netzwerken informieren können. Der Abend gilt dann ganz dem Netzwerken und der Kommunikation. Hier können sich die Besucher des Events mit den Experten aber auch untereinander vernetzen und kostbare Kontakte für das Tagesgeschäft knüpfen.

Wer sich tiefergehend informieren und selbst zum Experten in einem bestimmten Themengebiet werden möchte, kann am Vortag der Konferenz einen der verschiedenen Workshops besuchen. Hier erhalten die Teilnehmer fundierte und tiefgehende Informationen zu den sozialen Netzwerken und erfahren, wie sie diese für ihren ganz eigenen Shop nutzen können. Wichtige Themen, die sowohl in den Workshops als auch bei den späteren Vorträgen zur Sprache kommen, sind Rechtssicherheit, Techniken zum Aufbau von lokaler Reichweite, Facebook Ads, Video Content und vieles mehr.

Die AllFacebook Marketing Conference ist das Sammelbecken für Social Media Experten im Bereich E-Commerce schlechthin. Nirgends sonst ist so geballtes Wissen an einem Ort versammelt. Sehr angenehm ist, dass sich die verschiedenen Vorträge sowohl an Neulinge in der Thematik als auch an erfahrene Onlinehändler richten und somit jeder gewinnbringende Erkenntnisse von der Konferenz mitnehmen kann. Außerdem ist die Gelegenheit zum Netzwerken sehr kostbar. Gerade das Thema Social Media lebt ja von Vernetzung, Kontakten und Kommunikation. Somit trainieren die Teilnehmer ihr erlerntes Wissen direkt am lebenden Beispiel.

Hier geht´s zur Anmeldung