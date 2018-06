Am 17. und 18. Juli 2018 findet der 4. Amazon Sales Kongress in Mainz statt. Hier erhalten Seller und Vendoren hilfreiche Informationen zu den Funktionsmechanismen der Plattform und können diese dank konkreter Handlungsanweisungen direkt in ihrer alltäglichen Arbeit anwenden. Die Angebote sind hierbei so gehalten, dass jeder Teilnehmer die jeweils individuell brauchbarsten Vorträge für sich nutzen kann. Nicht zuletzt steht das Netzwerken auf dem Programm.

Harte Fakten zum 4. Amazon Sales Kongress

Der 4. Amazon Sales Kongress findet am 17. und 18. Juli 2018 im Tagungshotel Atrium in Mainz statt. Das Event wird von der Gesellschaft für Kongressmanagement GbR, Rullstorf organisiert und durchgeführt. Es richtet sich an alle Seller und Vendoren, die auf Amazon aktiv sind. Der erste Tag ist Fachvorträgen mit Best-Practice Fallbeispielen gewidmet, die einen Eindruck von den Funktionsmechanismen von Amazon vermitteln. Diese sind so gehalten, dass Neueinsteiger und erfahrene Experten gleichermaßen davon profitieren.

Am zweiten Tagungstag werden interaktive Workshops zu vier unterschiedlichen Themen angeboten. Anschließend klingt der Tag mit einer Podiumsdiskussion und Zeit zum Austausch und Netzwerken aus. Durch die begrenzte Teilnehmerzahl werden die Besucher mit ihren persönlichen Anliegen angesprochen und es gibt individuelle Anregungen und Empfehlungen. Besucher des 4. Amazon Sales Kongress profitieren somit von Fachwissen, Handlungsempfehlungen und kleinen Gruppen.

Anmelden können Sie sich direkt an dieser Stelle: https://amazon-sales-kongress.de/wp/hier-anmelden-zum-amazon-sales-kongress/

Spezielle Angebote für Seller und Vendoren

Erfolgreiches Verkaufen auf Amazon ist kein Selbstläufer. Sowohl Seller als auch Vendoren brauchen ein immer tiefer gehendes Know-how, um auf der Plattform bestehen zu können. Dieses Fachwissen vermittelt der 4. Amazon Sales Kongress. Hochklassige Referenten informieren die Besucher über aktuelle Trends und Entwicklungen bei Amazon, stellen aber auch allgemeingültige Regeln und Funktionsweisen der Plattform vor. Die Konferenz hat zu diesem Zweck diverse Amazon- und Vertriebsexperten eingeladen, die ihre Expertise mit den Tagungsbesuchern teilen.

Hierbei macht es einen großen Unterschied, ob man bei Amazon als Seller oder Vendor auftritt. Während man sich für die Rolle des Sellers selbst entscheidet, muss man von Amazon eingeladen werden, am Vendor-Programm teilzunehmen. Seller verkaufen ihre Produkte an Endkunden, wohingegen Vendoren ihre Produkte an Amazon verkaufen. Letzteres bietet den Vorteil, dass Amazon diverse Marketing- und Vertriebsaufgaben übernimmt, was allerdings mit Gebühren verbunden ist.

Die Angebote auf dem 4 Amazon Sales Kongress sind speziell auf die Bedürfnisse von Vendoren und Sellern zugeschnitten. Vendoren erfahren beispielsweise, welche Konditionsmodelle es gibt, wie AAP Kampagnen geplant und durchgeführt werden und wie das Verhandeln mit Amazon am besten funktioniert. Seller lernen hingegen unter anderem die Verknüpfungen zwischen Google und Amazon kennen, beschäftigen sich mit dem durch Amazon ausgelösten Wachstum, erhalten nützliches Fachwissen zum Export über und zum Werben auf Amazon und setzen sich mit dem Advanced Benchmarking auseinander. Alle Informationen werden durch Best Practices veranschaulicht und greifbar gemacht.

Kontakte knüpfen leicht gemacht

Neben dem Erwerb von Know-how geht es beim 4. Amazon Sales Kongress um das Netzwerken und das Knüpfen kostbarer Kontakte. Bei dem Event sind diverse Führungskräfte wie Vertriebs- und Verkaufsleiter aber auch Leiter E-Commerce und Marketing anzutreffen, die zu allen Fragen rund um Amazon Rede und Antwort stehen. Außerdem nehmen an dem Event zahlreiche Vertreter namhafter Firmen teil und auch die Kongressteilnehmer untereinander können sich austauschen und von ihrem jeweiligen Erfahrungsschatz profitieren.