Empfehlungen von Freunden sind eine kostenlose und kostbare Art der Werbung für Unternehmen. Kaum einer Quelle vertrauen Kunden so sehr wie ihren eigenen Freunden. Bisher war es aber nicht möglich, solche Mundpropaganda gezielt zu steuern und für den eigenen Betrieb nutzbar zu machen. 10forthis will das nun ändern. Die Idee: Ein Produkt wird für alle günstiger, wenn möglichst viele Freunde es aufgrund einer Empfehlung kaufen. Aktuell werden Magento-Shop-Betreiber gesucht, die das Tool kostenlos testen wollen.

Die Bedeutung von Mundpropaganda im E-Commerce

Empfehlungen sind die kostbarste Art der Werbung im E-Commerce. Denn anders als SEO, Bannerwerbung und Videoanzeigen informiert diese Art der Werbung potenzielle Käufer nicht nur und bringt sie in den eigenen Webshop, sondern sie schafft gleichzeitig Vertrauen. Denn wem vertrauen wir bei einer Empfehlung mehr als unseren eigenen Freunden und Verwandten? Viele Shopbetreiber versuchen daher bereits, Kunden zu einer Empfehlung ihrer Waren und Dienstleistungen zu bringen, indem sie sie bitten, ihren Freunden von den positiven Erfahrungen mit dem Unternehmen zu berichten.

Leider funktioniert dieses Vorgehen bisher eher suboptimal. Das liegt zum einen daran, dass die Unternehmen keinen konkreten Ansatzpunkt haben, um aktiv Einfluss auf die Empfehlungen und die Mundpropaganda zu nehmen. Zum anderen sehen viele Kunden keinen triftigen Grund, um ein Unternehmen weiter zu empfehlen, da weder sie noch ihre Freunde etwas davon haben. Hier setzt 10forthis an, um solche Empfehlungen sowohl für die Unternehmen als auch für die Kunden und ihre Freunde attraktiv zu machen.

So arbeitet 10forthis

10forthis arbeitet mit einem Rabattkonzept, das es für Kunden reizvoll macht, Produkte zu kaufen und weiterzuempfehlen. Beispielsweise kann ein Shop 100 Fernseher für 24 Stunden bei 10forthis anbieten. Der Grundpreis für einen Käufer liegt bei 500 Euro. Mit steigender Käuferzahl sinkt der Preis für alle. Beispielsweise kostet das Gerät für 3 Käufer nur noch 480€, für 5 Käufer 450€, für 7 Käufer 400€ und für 10 Käufer 330€. Ab dem 11. Käufer beginnt der Zyklus wieder von vorne. Dieses Angebot läuft so lange, bis alle 100 Fernseher verkauft oder die 24 Stunden abgelaufen sind. Die Länge des Angebots, die maximale Stückzahl und die Höhe der Rabatte legt der Shop selbst fest.

Diese Informationen der Shopbetreiber (Stückzahl, Angebotsdauer, Rabatte…) werden auf einer 10forthis-Produktseite aufgelistet. Käufer können ihren Freunden und Bekannten dann genau diese Produktseite empfehlen. Für jeden Kauf, der über die entsprechende Produktseite getätigt wird, steigt die Zahl der Käufer des Artikels und somit der Rabatt. Die Shops selber bewerben ihr 10forthis-Angebot über verschiedene Kanäle wie soziale Netzwerke und den Newsletter, um Stammkunden, Fans und Follower dafür zu begeistern. Das Ergebnis sind kurzfristig betrachtet hohe Umsätze und langfristig gesehen zufriedene Stammkunden, die immer wieder gerne in dem Shop einkaufen.

Testpartner für 10forthis gesucht

Aktuell ist die erste Stufe der Testphase von 10forthis abgeschlossen. Das Projekt steht und kann theoretisch direkt an den Start gehen. Zuvor soll aber noch eine Testreihe im laufenden Betrieb durchgeführt werden. Zu diesem Zweck werden Magento-Shop-Betreiber gesucht, die das Tool kostenlos testen möchten. Die so erzielten Verkäufe, Umsätze und Reichweiten kommen den teilnehmenden Shops zugute, während sich 10forthis lediglich um die Organisation kümmert und darum, dass die richtigen Kunden die ihnen zustehenden Rabatte erhalten. Die Aufgabe der Shops besteht lediglich darin, nach Abschluss der Testphase ein Feedback zu geben, was ihnen an 10forthis gefallen hat und wo noch Verbesserungsbedarf besteht.